屏東粄條文化節嚐新意 找來「三兄弟」合體

2017年11月09日 16:57 中時 林和生

「2017屏東粄條文化節」將讓客家「粄條」、閩南「粿仔」與新住民「河粉」一起碰撞出美食火花。（林和生攝）

當客家「粄條」、閩南「粿仔」與新住民的「河粉」碰撞在一起，會遇到何種火花？屏東縣政府舉辦「2017粄條文化節」，請來旅遊節目《愛玩客》主持人吳鳳代言，他打趣的說，「以後沒工作回土耳其時，可以來賣這個，絕對大賺。」

發揚客家美食 找來「粄條三兄弟」合體(林和生攝)

屏東粄條文化節11、12日將在屏東公園盛大登場，除有在地20家業者、每日提供6,000份創意粄條免費試吃，現場還搭配客家產業展售、音樂表演及客莊旅遊行程，讓民眾體驗不一樣的常民美食及多元文化。

客家地方耆老指出，粄條客語稱作「面粕粄」，面帕是手巾意思，是由米漿炊熟後成型，形狀像手巾；而「粄」是客家人農忙時的傳統點心，以往客家人在工作後，在3餐之間會吃粄條補充體力，可見粄條在客家美食文化中是項重要料理。

屏東縣長潘孟安（右3）與外籍主持人吳鳳（右2）一起體驗製作客家粄條。（林和生攝）

屏東縣長潘孟安表示，今年粄條文化節特地將不同族群間的傳統美食重新包裝，融入不同文化元素，讓同樣食材巧妙的以不同形式呈現，除了發揚客家文化，也會製作美食地圖，讓民眾按圖索驥，順勢推動相關產業再提昇。

推廣會現場，潘孟安化身廚神，不僅詳細介紹客家粄條文化，更與吳鳳一同動手製作面帕粄；由吳鳳先在鐵盤上抹油，接著潘孟安將磨好的米漿舀進鐵盤中，並放入大鍋中炊煮，不久後熱騰騰的粄條出爐，吳鳳見狀開玩笑的說：「以後沒工作回到土耳其，就要賣粄條賺錢。」引來一旁民眾哈哈大笑。

(中時)