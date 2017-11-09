楚門的世界？ 醫師監控妻子判拘役

2017年11月09日 16:54 中時電子報 呂承哲

張姓男醫師與妻子婚姻不和，並在去年4月被妻子聲請保護令，但張男卻在2人的共同住處裝設監視器，監控妻子的一舉一動；妻子發現後，憤而提告。事後，張男還辯稱是為了建立「智慧家庭」，才裝監視器，但不被法院採信，張男被台北地院依違反保護令罪，判處拘役50日。

據《中央社》報導，擔任會計師的陳姓妻子於去年4月取得法院核發的民事保護令，要求張男不得騷擾，也不能有身體或精神上的不法侵害。不過，張男遭控在去年11月間，在與陳女共同住處裝監視器，藉此監控陳女的一舉一動。陳女則指出，回到住處後就看見監視器鏡頭對著她的臉，她因為不想被監控而躲到鏡頭下方，不敢輕舉妄動。

張男向法官供稱，的確有裝監視器一事，但目的是要建立「智慧家庭」，做安全管控，並非要監陳女。張男還向法官表示，雙方原本準備要簽字離婚，但陳女在協議前5天突然傳簡訊說不離，之後又把住處的數據機拿走，才決定裝監視器，「以冷卻妻子近似瘋狂的舉動」。

法官認為，保護令規定張男不得騷擾陳女，但長男卻未經過同意，就在住處裝設監視器，造成陳女痛苦恐懼，且張男明知道陳女會返回住處，卻仍裝設監視器；法官裁定，雙方仍為夫妻關係，有共同使用相同生活空間的事實，因此判處張拘役50日，得易科罰金，全案可上訴。

(中時電子報)