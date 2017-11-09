政院修正勞基法 宜縣府：督促事業單位落實法令

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針對行政院提出勞動基準法修正草案內容，宜蘭縣政府表示，宜蘭縣政府身為地方第一線勞動行政機關，未來待立法院正式修正定案，縣府將站在兼顧保障勞動權益與工作彈性的立場，持續透過輔導與檢查機制，督促企業遵守勞動法令。

宜蘭縣政府勞工處表示，行政院提出勞動基準法修正草案，由於部分彈性措施需透過勞資協商，勞工處呼籲事業單位應依法建立勞資協商平台，透過平台讓勞資雙方誠信溝通，以維護勞工權益，由於放寬加班時數上限、輪班間隔時間縮減、例假日調整等措施，僱用30人以上事業單位應先報當地主管機關「備查」，因此未來在勞動檢查及輔導過程中，將督促事業單位事先備查才可實行彈性措施。

縣府勞工處指出，因宜蘭縣企業型態多屬中小事業單位，部分行業淡旺季人力需求懸殊，企業在人力運用上確實有窒礙難行之處，勞工處希冀透過本次修正法案，一方面解決轄內企業人力問題，促進經濟產業發展，一方面輔導企業與勞工召開勞資會議、建立平台溝通對話，降低雙方歧見，勞資才能共創雙贏，真正平衡勞工的工作與休息。

另外，為使事業單位了解法令修正內容，勞工處本於輔導沒有期限之精神，將積極與相關工、商業、職業團體合作辦理勞動法令宣導會，以「宣導、輔導、檢查和協助改善」等4大措施，搭配個別診斷、客製化等服務，讓勞動權益保障確切落實，並期許作為勞資和諧的橋樑，督促事業單位兼顧產業發展與勞工權益，創造最大福祉，維護勞工權益。

(中時)

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