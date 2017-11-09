61歲艾偉禿頭樣子曝光 為頭毛花上百萬

艾偉今秀出過去禿髮的樣子。（洪秀瑛攝）

友善列印
中時
艾偉今秀出過去禿髮的樣子。（洪秀瑛攝）
艾偉開心說植髮後有回春、造型也多了。（洪秀瑛攝）

61歲資深藝人艾偉近年在北京、台灣來回跑，今（9日）出席植髮代言活動，表示植了6000株約55萬，他10多年前就禿了，當時看醫生吃藥會心悸，後來放棄改戴髮片，除了有4頂髮片，也有20多頂帽子，10幾年來為了頭毛花了近百萬。

艾偉曾是80年代「花系列」當家小生，他說過去因拍戲忙，常睡眠不足，往往收工回家倒頭就睡，輕忽頭髮清潔，導致落髮速度快到根本來不及搶救，頭髮在10年前早已掉光，這幾年因為不想讓大家看到真實的禿頭狀況，都是利用假髮或戴帽子掩飾，之後透過圈內好友介紹機器人植髮，植入6,000株毛髮後，找回自信。

他笑說戴髮片時，曾在大陸出糗過，有天走在路上，一陣怪風把頭髮吹起來，嚇得他趕緊往下壓，自嘲還好當時沒什麼人認識他，以前造型很受限，出門都帶帽子，現在植髮後有回春感覺，造型也可以多變。

他有過兩段婚姻，第一段和演員華方生兩個女兒，第二段一個女兒，他已經當外公，坦言至今仍給第二任前妻贍養費，生活上多少有些經濟壓力，演員哪裡有戲往哪去，目前他遊走兩岸，這次回台也想找經紀人。他有個交往多年的女友，他今否認梅開三度，是否再步入結婚很隨緣。

(中時)

劉香慈拋嫩兒觀賞《血觀音》 黃… 7歲女：爸爸告訴我要勇敢 吳尊哭…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。