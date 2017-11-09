61歲艾偉禿頭樣子曝光 為頭毛花上百萬

2017年11月09日 17:05 中時 洪秀瑛

艾偉今秀出過去禿髮的樣子。（洪秀瑛攝）

艾偉開心說植髮後有回春、造型也多了。（洪秀瑛攝）

61歲資深藝人艾偉近年在北京、台灣來回跑，今（9日）出席植髮代言活動，表示植了6000株約55萬，他10多年前就禿了，當時看醫生吃藥會心悸，後來放棄改戴髮片，除了有4頂髮片，也有20多頂帽子，10幾年來為了頭毛花了近百萬。

艾偉曾是80年代「花系列」當家小生，他說過去因拍戲忙，常睡眠不足，往往收工回家倒頭就睡，輕忽頭髮清潔，導致落髮速度快到根本來不及搶救，頭髮在10年前早已掉光，這幾年因為不想讓大家看到真實的禿頭狀況，都是利用假髮或戴帽子掩飾，之後透過圈內好友介紹機器人植髮，植入6,000株毛髮後，找回自信。

他笑說戴髮片時，曾在大陸出糗過，有天走在路上，一陣怪風把頭髮吹起來，嚇得他趕緊往下壓，自嘲還好當時沒什麼人認識他，以前造型很受限，出門都帶帽子，現在植髮後有回春感覺，造型也可以多變。

他有過兩段婚姻，第一段和演員華方生兩個女兒，第二段一個女兒，他已經當外公，坦言至今仍給第二任前妻贍養費，生活上多少有些經濟壓力，演員哪裡有戲往哪去，目前他遊走兩岸，這次回台也想找經紀人。他有個交往多年的女友，他今否認梅開三度，是否再步入結婚很隨緣。

(中時)