霧霾毒性比北京高十倍 新德里入冬陷口罩荒

入冬後深受嚴重霧霾侵襲的新德里，陷入口罩荒。（圖/美聯社）

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中時電子報

據法新社（AFP）報導，多次被世界衛生組織（WHO）評選為全球空氣污染最嚴重的城市，入冬後的印度首都新德里（New Delhi）和北部省份近日陷入嚴重的霧霾天氣，嚴重時甚至讓高速公路伸手不見五指和前車，造成當地居民的生命安全受到威脅。而新德里當局也於昨日勒令，為保護師生家長等的健康，境內6,000所學校全面關閉至本週日。為防堵比北京毒性高出十倍的霧霾，印度北部各地的口罩供應也拉警報，一枚口罩的價格從5美元（約151台幣），一口氣飆升至40美元（約1,210台幣），讓不少民眾急得跳腳。

世界衛生組織在經實地監測後，十月份宣布新德里是「全球空氣污染最嚴重」的城市。相較之下中國的北京與上海，還只排在第6與第7名之列。監測結果顯示，新德里的細懸浮微粒標準（PM2.5），已高於安全標準4倍，如果當地居民在外暴露一整天，吸入的污染則會超過世衛健康標準達11倍，新德里的空污嚴重程度已是北京的1.5倍。全球因空污死亡的人數在2012年達650萬人，同時的印度就佔了1成，而且除新德里外，連西方大港孟買（Mumbai）和東部最大城加爾各答（Kolkata）的空氣污染都比京滬更為嚴重。

昨日造訪新德里的英國查爾斯王儲（圖右）與夫人卡蜜拉（圖左），也深受當地霧霾影響。（圖/路透社）
印度新德里的霧霾，就是到訪的英國王儲專機都被深深地包覆其中。（圖/美聯社）

由於霧霾愈來愈嚴重，也讓新德里的口罩價格快速飆升。（圖/路透社）

新德里市區有多處貧民窟，住著成千上萬無家可歸的居民，這些人既無屋簷牆壁隔絕空汙，亦無能力購買價格飆漲的口罩來阻隔，就這麼直接暴露和吸取室外有毒的霧霾，成為損傷心肺腦等器官的最大受害者。事實上，而昨日抵達印度訪問的英國王儲查爾斯（Prince Charles）和夫人卡蜜拉（Duchess of Cornwall）也身受其害，前往著名地標「印度門」（India Gate）訪問時，也成為濃濃霧霾中，最搶眼的一對外國貴賓。

(中時電子報)

文章來源：New Delhi’s deadly winter smog reaches 10 times that of Beijing, as residents scramble for masks

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