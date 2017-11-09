2017年11月09日 17:27 中時 沈揮勝

老樹參天美如詩畫。（沈揮勝攝）

銀杏葉扇形，精緻而美麗，年輕人常撿拾當書籤珍藏。（沈揮勝攝）

徜徉林間悠遊自在。（沈揮勝攝）

美不勝收。（沈揮勝攝）

溪頭百年銀杏林葉片轉色 金黃燦爛新亮點（沈揮勝攝）

台灣地區惟一的百齡銀杏林在溪頭，栽植於1901年，已經有116歲！這周立冬天氣漸寒，溪頭銀杏葉片變黃，遠觀近看燦爛耀眼。台大實驗林管處表示，此刻到月底正是賞銀杏的最佳「黃金期」，要看就趁現在，下個月會是另番景致！

事實上，12月的銀杏依舊有其亮點，隨著山風吹拂灑落片片金黃，常見有年輕人驚豔、快樂撿拾，作為書籤、當紀念品；尤其踩在落葉層上，猶如置身黃金地毯、饒富情調與氛圍。

銀杏為冰河時期孑遺植物，適合溫帶環境生長。1901年，台大實驗林前身「演習林」引進溪頭試種成功，原有100多株，目前還保有老樹70多株，平均樹高在22到25公尺之間，相當於7到8層樓高。

長期以來，溪頭一直是台灣地區惟一有銀杏林的地方，一直到1990年前後，竹山、鹿谷山區不少孟宗竹林因罹患天狗巢病而大量枯死，林農紛紛轉作烏龍茶，配合混林政策，大崙山區也種了許多銀杏，目前樹齡約20年，樹高7、8公尺，葉片變色時也相當亮眼。

台大實驗林表示，銀杏葉片為扇形，雄株葉緣有裂，雌株葉片完整。每逢春天新綠滿樹，夏季色澤更加飽合。秋天受到低溫影響，樹上的葉片逐漸轉黃，及至入冬滿樹枯枝、葉片掉光光，是觀察四季變化的最佳景觀植物。

銀杏又名公孫樹，主要的原因是成長緩慢，種下去的幼苗長大時，栽植者早已兒孫滿堂。它的種仁經乾燥處理，即為漢方的「白果」，藥典紀載可潤肺氣、定痰哮。不過溪頭的白果通常等不及成熟，就已先進鳥獸的胃腸。

(中時)