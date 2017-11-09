楊芳玲不簽大巨蛋同意書才離職？柯：絕對不是

2017年11月09日 17:06 中時 陳燕珩

遠雄大巨蛋案近日又浮上台面，市議員許淑華日前指出，去年市府訂出工安改善大限，否則就解約，最後單憑遠雄送來同意書，就定調不終約將續建。議員戴錫欽今質疑，前法務局長楊芳玲就是因不願在同意書簽字，最後才離開市府；對此柯文哲表示，他沒有印象，楊會離職不是因單一事件所致。

戴錫欽9日在議會指出，去年9月楊芳玲去職時，曾發公開信給同仁，表示無法認同長官理念，在市長踏上法律紅線時不斷攔阻，最後卻被理解成在對抗市長，只好知所進退。戴質疑，楊芳玲指的是不是柯要她簽署大巨蛋同意書？

柯文哲說「沒有」，他認為既然遠雄有公開聲明，市府何必去簽，現在這樣問他，他沒有印象，因為自己處理大巨蛋沒有經驗，所以都是小組集體會議做決定；戴錫欽追問，有名嘴在節目表示，楊芳玲之所以去職，除蕭曉玲解聘案之外，就是因為柯要她在同意書簽字。

對此，柯文哲斬釘截鐵說，這絕對不對，君子絕交不出惡言，當初是因為大巨蛋仲裁案讓他很憤怒，幸好當時沒有解約，不然現在就慘了，因為仲裁結果工期多了900多天。他坦言，楊會去職不是因為單一事件，有時候沒什麼對錯，就是適不適合的問題。

戴錫欽說，台建中心前執行長許銘文曾是北農董座人選，現在因遠雄弊案被起訴，若當時柯選了他，現在事情就麻煩了，呼籲柯凡事要更謹言慎行；柯表示，市府現在處理重大案件，都是用小組方式處理，不會由他單獨決定，所以遴選制度很好用，只要有討論機制，就能把這種危險避免掉。

(中時)