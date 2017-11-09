沈建宏25歲慶生 女友竟送XX破除魔咒

王琄（左起）、沈建宏、是元介。（中天提供）

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沈建宏（右）、是元介。（中天提供）
導演周美玲（左起）及演員王琄、沈建宏、是元介。（中天提供）

沈建宏今過25歲生日， 中天電視電影《阿青 回來了》劇組特別送上蛋糕慶生，讓沈建宏非常感動，交往2年的女友也放閃祝賀，沈建宏害羞說，兩人因工作忙錄，已提前低調慶祝，女友送球鞋當禮物，不畏送鞋情人會跑掉的習俗，「我們有破除這魔咒，她已經送我4、5雙鞋了」。

中視、中天自製大戲《這些年那些事》今年勇奪第52屆戲劇節目男主角獎，「視帝」劉德凱獲獎時表示希望傳承經驗，期許台灣重現戲劇王國的榮景，中天電視持續投注心血與熱情，繼《這些年那些事》後再推力作《阿青 回來了》今開鏡。

該戲講述患有妥瑞氏症的少年與哥哥搬到都市生活，卻遭遇誤解和歧視的感人故事，沈建宏詮釋患有妥瑞氏症的主角，症狀會有不自覺的臉部或身體抽動，對他來說十分具挑戰性，他笑稱：「是我拍過最難的一部戲！」

為了能更深入瞭解妥瑞氏症，他還找來很多影片細細研究，用功程度連是元介也直誇：「很用心，他都會找影片給我分享！」沈建宏透露，身邊也有輕微妥瑞氏症的朋友，「讓他有機會可以學習參考」。

是元介在《阿青 回來了》飾演充滿正義感的哥哥楊駿，該戲也是他與沈建宏睽違12年再度攜手合作，兩人飾演感情深厚的兄弟檔。是元介爭取演出，因為剛在電影《老師，你會不會回來》裡飾演一位翻轉教育的老師，取材自真實人物，因此當他看到《阿青 回來了》劇本很貼近社會中寫實的一面，他二話不說立刻接拍，「戲中很多內心糾葛的層面很難演，能有機會演出是很棒的事」。

是元介劇中演出壯碩的工頭，為更符合角色，沒化妝就上陣拍攝，呈現最真實一面，為了讓身材看起來有肌肉，他還進行生酮飲食減肥法，「工頭每天搬東西，不可能看起來黑黑瘦瘦的，體脂肪已經掉了8%」。

(中時)

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