金門〈浯島文學獎〉小說組首獎又從缺

金門〈浯島文學獎〉小說組首獎又從缺（金門縣文化局提供）

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總獎金高達120萬元的〈第14屆浯島文學獎〉，得獎人名單今（9）日出爐，其中獎金高達50萬元，眾所矚目的小說組首獎，得主今年再度從缺。

這項金門年度文藝大獎，共收到小說組7件，散文組80件，經初審、複審與決審後，小說組首獎從缺，優等獎有李福井「蔣介石密碼」及黃東濤「落番長歌」等2人，各得獎金20萬元。散文組首獎蔡其祥「在我和世界之間有一座島」，獎金新台幣10萬元；優等獎宋蕭波「女兒的叫聲」、林青蓓「我們的故事還在繼續」、周志強「那時，月白風清」、吳邦立「沙堆的童年」等5人，各得獎金5萬元。

在小說組首獎方面，縣文化局長呂坤和在徵求作品之前，曾表示希望今年能頒得出去。但因3位評審認為，「首獎的獎金高達50萬元，作品總分需達90分以上，且3位評審均同意為第1名，質量符合在水準之上」，在多次溝通後仍無法一致認定，最後決議「從缺」。

今年的得獎作者中，有3人是去年的得主，包括散文首獎蔡其祥，去年也曾獲得散文優等；散文優等周志強，去年則以「校長是匪諜」獲小說優等；小說優等黃東濤，去年同樣以「風雨甲政第」獲小說優等。

縣文化局指出，今年投稿的作品中有14件來自境外，包括中國大陸5件、香港3件、加拿大1件。另外，在旅居新加坡鄉親寒川（李紀葆）大力協助宣傳下，也有來自東南亞國家包括馬來西亞2件與印尼、菲律賓各1件。

該局特別成立浯島文學獎審查小組，應邀擔任評審者有陳麗玉、林俊穎、鍾文音、王金鍊、顏炳洳、顏艾琳黃克全、蔡素芬、張國立、張國治、石曉楓及古蒙仁等人。

(中時)

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