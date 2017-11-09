台灣產業新價值！文化部、科技部推藝術x科學碰撞！

2017年11月09日 17:17 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

文化部和科技部跨域合作再出擊！為拉近科學家和藝術家的距離，11月9日由文化部李連權次長帶領專業策展人、新媒體、表演藝術、視覺藝術、影像創作等20餘位藝術家，參訪科技部國研院國網中心及儀科中心實驗室，並由李次長與國網中心主任謝錫堃及藝術家進行座談交流，為未來合作進駐計畫邁出第一步，期待推動藝術與科學領域碰撞，擦出創意融合火花，激發科技藝術全新的創意與感受，推動台灣文化科技產業新價值。

李連權次長表示，文化部和科技部成立合作平台後，積極尋求文化與科技交集及合作項目。過去文化部曾選送藝術家進駐歐洲核子研究組織（CERN），經過互動交流後，藝術家獲取許多靈感，接觸科學的震撼造成藝術觀念與創作模式上的翻轉。事實上，藝術家進駐科學機構不僅對藝術創作產生影響，藉由藝術家的作品展現，也成功讓一般人更理解艱澀難懂的科學知識，是很好的雙贏互惠計畫。因此，文化部和科技部希望攜手合作，讓擁有「積極探索未知」及「充滿創意思考」共同特質的藝術家和科學家相互碰撞，彼此激發出更多創新方向，也做為未來規劃中長期計畫之基礎，長期支援文化科技發展。

財團法人國家實驗研究院隸屬科技部，下轄10個國家級實驗研究中心，以「創新科技，守護台灣」為營運目標，提供培育國內科技人才與創新經濟的科技研發平台，此次參觀之國家高速網路與計算中心擁有國內唯一共用之大型計算平台及研究網路設施；儀器科技研究中心則為我國真空與光學技術的先驅，致力相關基礎工程技術開發。本次參訪藝術團隊包括負責世大運開幕演出及動力聖火裝置設計製作的豪華朗機工、超維度互動、安娜琪舞蹈劇場及多位活躍於國內外具指標性藝術節之跨領域專業人士，於參訪後多表示對未來進駐及可能產生的創作充滿了高度興趣及期待。

今年度科技部、文化部、經濟部、教育部共同合作，辦理「跨虛實人文計算平台」產業旗艦科技計畫，運用國網中心建置之「跨虛實即時算圖技術研發與服務」算圖農場基礎建設，並結合文化部文化資產局的古蹟點雲3D模型資料，建置台灣高階數位模型資料庫，辦理示範應用，未來產生之高階數位模型亦可做為人才培育相關應用。

文化創意扎根於對生活的美好憧憬與人文藝術的無限創意，常常是從無到有的突破，而技術創新的力量源泉來自科學研究與知識創新，持續積累成從一到無限大的高速進展。此次參訪，期望創造藝術家與科學家間的先期微型碰撞，透過實質的行動，開展藝術與科技的融合跨域合作之各種可能性，文化部將攜手科技部，以及國研院國網中心、儀科中心等單位讓屬於這塊土地的文化內涵滲透到常民生活中。

(中時電子報)