6成俄國青年不知道十月革命哪年發生

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1914年第一次世界大戰爆發，俄羅斯帝國力挺同屬斯拉夫民族的小國塞爾維亞參戰，但戰局不順，人民生活困苦，1917年爆發革命，俄羅斯帝國被推翻，隨後同年的十月革命共產黨掌權，建立蘇聯。二戰後蘇聯長期與美國並列為世界兩強之一，直到1991年解體。共產主義更一度傳遍世界，也改變了中國的命運。然而蘇聯解體才26年，已有6成俄國青年不知道十月革命哪年發生。

俄羅斯衛星通訊社9日報導指出，俄羅斯社會輿論基金的民調結果顯示，在十月革命100週年之際，60%俄羅斯年輕人不確定哪一年發生了該歷史事件。

民調期間不同年齡的俄公民群體被問道，「十月革命發生於哪一年？」最不清楚的是年輕人，在18-30歲之間的受訪者只有40%能作出正確回答，15%回答錯誤，45%表示難以回答。

大部分俄居民記得，何時發生了革命--70%的受訪者作出了正確回答。最瞭解十月革命的是46-60歲的人群--91%該年齡段的受訪者回答正確。

社會學家統計顯示，俄公民對十月革命的看法不一。33%認為，它可能帶來了更多好的方面，20%持相反觀點，還有21%認為好壞程度相同。36%的受訪者認為，如果他們生活在十月革命後的國民戰爭時期（1917-1922年），可能會支持紅軍；10%支持白軍，還有21%表示不支持任何一方。

民調於2017年10月29日起開始進行。

(中時)

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