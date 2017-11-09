賠錢也要賣！「農夫涼亭」挺小農賣優質茶飲

2017年11月09日 17:53 中時 葉臻

農夫涼亭的產品優質，不惜成本製作天然飲品。（葉臻攝）

桃園天然飲品店「農夫涼亭」，老闆李昭慶與太太橫跨全台11個縣市，採用各地小農的「友善種植環境農作物」，不惜成本製作天然飲料，老闆笑說雖然開店7個月來還在賠錢狀態，但希望能靠著熱血和對食安的堅持，把最天然的飲料帶給人們。

原本在大陸工作的老闆，因為兒子出生決定返台，今年2月在桃園市桃園區縣府園區開設飲品店「農夫涼亭」，堅持直接跟農夫購買，不用除草劑、採取安全用藥的「友善環境種植農作物」，甚至是選購自然農法栽種的農作物，而關鍵的糖是使用高成本的蔗糖、手工黑糖和台糖二砂，取代一般手搖飲料店的果糖。

老闆說，農夫涼亭的食材包括來自苗栗的甜菊葉、台中的枸杞、雲林的紅龍果、嘉義的酪梨、台南的南瓜和高雄的鳳梨等11個縣市超過20種食材，製作成紅玉茶粉圓、南瓜芝麻牛奶、酪梨牛奶、枸杞菊花茶、鳳梨香焙紅茶、地瓜豆漿等多項飲品。

老闆說，為了達成零食安疑慮，且能幫助台灣當地小農的夢想，開店至今其實吃足苦頭，所有的原料來源都是太太和他一起，一個個的拜訪小農談合作而成，就連鮮奶也是使用無均質化、無調整的單一牧場鮮奶，飲料內的粉圓不但不使用修飾澱粉（黏稠劑），還是用低熱量的台灣在地無毒番薯粉手工搓成，過程絕不添加焦糖色素和香精。

「我們希望能透過開店，實際幫助台灣的小農」，李昭慶坦言現在的飲料店大多是用來自越南的茶葉，對於台灣農業並沒有幫助，他笑說農夫涼亭就是以社會企業自居，肩負食安與台灣農業的使命感，雖然開業至今仍在虧本，且為了維持營運甚至考慮變賣車子和房子，但熱情仍在就不想放棄，未來希望能以加盟的方式擴張影響力，讓更多台灣的小農能夠受惠。

(中時)