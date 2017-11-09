巴黎羅浮宮首度踏出法國！阿布達比羅浮宮11日正式對外開放

2017年11月09日 17:40 中時 何書青

「阿布達比羅浮宮」室內景觀。（圖／法新社）

法國巴黎「羅浮宮」8日投射「阿布達比羅浮宮」的展品於金字塔，以示歡慶。（圖／美聯社）

法國巴黎名聞遐邇的羅浮宮首度跨出海外、座落在阿拉伯聯合大公國的阿布達比羅浮宮（Louvre Abu Dhabi），將於11日正式對外開幕。這座可說是海上博物館的阿布達比羅浮宮，位在阿拉伯聯合大公國首都阿布達比沿岸外海的沙迪雅島（Saadiyat Island），斥資超過10億歐元、費時10年打造。阿聯政府表示，這是阿聯第一座此類型的島上博物館；法國前文化部長賈克朗（Jack Lang）更樂觀預測，阿布達比羅浮宮「會比巴黎羅浮宮更廣為人知」。

阿布達比羅浮宮占地2萬4000平方公尺，有23個藝廊，共展示超過600件永久收藏、外借的藝術作品，其中多達一半、約300項作品是向法國13大博物館借來，包含文藝復興大師達文西的《美麗的費隆妮葉夫人》（La belle ferronnière）、梵谷的1887年自畫像等，並有5%是當代藝術品，中國藝術家艾未未的作品也在其中；此館也匯集世界宗教和歷史展品，像是公元6世紀的《可蘭經》、中古時代聖經、葉門妥拉經卷（Torah）也都在此亮相。

2國在2007年簽訂此合作計畫時，單是羅浮宮的30年的冠名費用就達4億歐元，也在法國引起爭議，被批評不該販售羅浮宮之名給阿拉伯國家。阿布達比羅浮宮將在11日開放民眾參觀，週一休館，每人門票約台幣500多元。

阿布達比羅浮宮是阿布達比最先正式開幕的國際博物館，接下來該地還有阿布達比古根漢美術館（Guggenheim Abu Dhabi）、扎耶德國家博物館（Zayed National Museum）將相繼開幕。

(中時)