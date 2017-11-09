巴黎羅浮宮首度踏出法國！阿布達比羅浮宮11日正式對外開放

「阿布達比羅浮宮」座落阿拉伯聯合大公國首都阿布達比沿岸外海的沙迪雅島，是座海上博物館。（圖／美聯社）

友善列印
中時
「阿布達比羅浮宮」室內景觀。（圖／法新社）
法國巴黎「羅浮宮」8日投射「阿布達比羅浮宮」的展品於金字塔，以示歡慶。（圖／美聯社）

法國巴黎名聞遐邇的羅浮宮首度跨出海外、座落在阿拉伯聯合大公國的阿布達比羅浮宮（Louvre Abu Dhabi），將於11日正式對外開幕。這座可說是海上博物館的阿布達比羅浮宮，位在阿拉伯聯合大公國首都阿布達比沿岸外海的沙迪雅島（Saadiyat Island），斥資超過10億歐元、費時10年打造。阿聯政府表示，這是阿聯第一座此類型的島上博物館；法國前文化部長賈克朗（Jack Lang）更樂觀預測，阿布達比羅浮宮「會比巴黎羅浮宮更廣為人知」。

阿布達比羅浮宮占地2萬4000平方公尺，有23個藝廊，共展示超過600件永久收藏、外借的藝術作品，其中多達一半、約300項作品是向法國13大博物館借來，包含文藝復興大師達文西的《美麗的費隆妮葉夫人》（La belle ferronnière）、梵谷的1887年自畫像等，並有5%是當代藝術品，中國藝術家艾未未的作品也在其中；此館也匯集世界宗教和歷史展品，像是公元6世紀的《可蘭經》、中古時代聖經、葉門妥拉經卷（Torah）也都在此亮相。

2國在2007年簽訂此合作計畫時，單是羅浮宮的30年的冠名費用就達4億歐元，也在法國引起爭議，被批評不該販售羅浮宮之名給阿拉伯國家。阿布達比羅浮宮將在11日開放民眾參觀，週一休館，每人門票約台幣500多元。

阿布達比羅浮宮是阿布達比最先正式開幕的國際博物館，接下來該地還有阿布達比古根漢美術館（Guggenheim Abu Dhabi）、扎耶德國家博物館（Zayed National Museum）將相繼開幕。

(中時)

中時電子報 旅遊頻道 簡怡欣ct.com-travel@infotimes.com.tw
單身有賞！1111光棍節拚買氣 航…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。