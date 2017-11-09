南方食農聯盟呼籲 高市長參選人提綠活政策

「南方食農教育聯盟 」9日以行動劇演出5名民進黨高雄市長初選參選人的「綠活城市政策」。（呂素麗攝）

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「南方食農教育聯盟 」9日在高雄市凹仔底森林公園召開記者會，推動「綠活城市政策」。（呂素麗攝）
南方食農聯盟呼籲 高市長參選人提綠活政策（呂素麗攝）

由南台灣一群自發性的關注南方食農教育發展的民間組織，共同組成的「南方食農教育聯盟」，9日呼籲5位民進黨高雄市長初選參選人重視綠活城市政策，並希望市府能將閒置空間釋放出來，讓居民種菜，就地取得食材，在生活中落實低碳。

由社區大學全國促進會、主婦聯盟等團體組成的「南方食農教育聯盟」，將於下月16日在高雄國際會議中心舉辦「第2屆南方食農教育願景論壇」，將邀請韓國首爾市綠色信託基金會祕書長李康唔及台北市推動都市農耕的社大全國促進會祕書長楊志彬，分享韓國與台北的城市農耕與城市發展案例。

該聯盟9日上午在高雄市凹仔底森林公園召開記者會，邀未來市長參與論壇，登堂應考，就綠活政策提出主張，也歡迎南台灣關心綠活城市政策的民眾參加。

聯盟召集人張金玉說，今年9月初，聯盟發起邀請高市有意參選市長的立委陳其邁、趙天麟、劉世芳、管碧玲及林岱樺等5人，請他們針對「綠活城市政策」提出研擬政策，但過了兩個月，只有兩人提出，其餘3人都未繳卷，「不知道是對此政策沒有想法？」，還是「嘸要嘸緊？」。

張金玉表示，高雄市過去是石化與重工業基地，工業汙染嚴重，綠活城市政策很重要，要讓民眾最有感的就是釋放閒置空間，作為居民菜圃，推動田園城市、城市農耕，將城市美觀與種菜結合。

她說，全球一些大城市如巴黎、紐約都在推動「田園城市」、「城市農耕」，希望綠活更落實在居民日常生活，開放公有閒置空間給居民種菜。

(中時)

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