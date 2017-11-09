黃鐙輝詮釋喪子單親爸「每天想著走掉的兒子」

2017年11月09日 17:36 中時 洪秀瑛

黃鐙輝為戲練鋼琴。（公視提供）

黃鐙輝劇中演喪子的單親爸爸。（公視提供）

黃鐙輝在公視新創電影《黑白鍵》飾演一位兒子因意外離世的單親爸，在失去孩子後，發現兒子的手機仍繼續發出行事曆提醒，他於是決定代替兒子去完成他來不及參與的行程。

黃鐙輝表示，這是從影以來情感最真實的一次，接到劇本後，他就想像自己有國中離世的兒子，每當他獨自一個人，不論在家、出外景或開車，就會默默想著這個走掉的兒子。

平常在鏡頭前搞笑的黃鐙輝，在《黑白鍵》飾演為已逝愛子完成遺願的悲傷父親，一幕斷續彈著義大利民謠〈我的太陽〉（O Sole Mio）的獨角戲，真情流露令人鼻酸。黃鐙輝說，當初知道接這個角色要學鋼琴，壓力有點大，「我喜歡音樂，但鋼琴完全不會」，在時間有限情況下，只能硬著頭皮練，完全沒辦法偷吃步、走捷徑。

黃鐙輝本來就是3個孩子的父親，這次揣摩情感過程，跟以往演出很不同的是，「那個情緒、念頭一來，下一刻要發生什麼事我自己都不知道，很真實」。他原本演出前會設想不同狀態和心情，但拍攝時，導演陳潔瑤說「人哪有那麼複雜？你只要很單純去做這件事就好了」，讓他瞬間頓悟。

導演陳潔瑤曾以《只要我長大》獲台北電影節百萬首獎得主，這次首次拍攝短片作品，也是她第一次與非素人演員合作，她說這是好玩的挑戰，挑選主角時花了很多時間，後來決定與黃鐙輝合作，是因為黃鐙輝的特質很有生活感、很坦誠，讓她很安心，「因為演員與導演，必須要建立在信任之上」。

該片催淚指數破表，也在今年高雄電影節獲得「雲端人氣獎」的好成績。該劇將於11月12日週日晚間10點公視頻道首播。

公視新創電影短片獨立時代系列共6部，在高雄電影節大螢幕播放獲得熱烈好評，11月12日晚間10點起，公視頻道將首播《黑白鍵》、《廉價勞工》、《伊菲基妮亞之夜》，詳情請上公視官網查詢。

(中時)