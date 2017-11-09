中央大學發表衛星影像月曆 呈現「島礁」多樣面貌

2017年11月09日 17:50 旺報 李侑珊

東沙環礁於2007年1月17日由內政部正式公告為東沙環礁公園，為台灣第7座國家公園。(中央大學提供)

棉花嶼之礁盤狀似一倒掛水滴形，行政管轄隸屬基隆市，與花瓶嶼、彭佳嶼譽有「北方三島」之名。自1996年起，此島已劃為野生動物保育區。(中央大學提供)

中央大學太空及遙測研究中心與內政部合作，於今年11月推出「島礁」衛星影像月曆，依機場建設、人工造陸、特殊圖案、與自然環境等四個主題，挑選出12幅島礁影像，呈現出今日島礁的多樣面貌，展現尖端科技衛星遙測科研成果，以及在海洋島礁國土調查與環境監測的實際應用。

台灣四面環海，周圍東海及南海海域有許多島嶼，除了幾個人們熟知的島嶼如綠島、蘭嶼、澎湖群島等，其實還散佈著許多鮮為人知的大小島礁。今年太遙中心月曆特別精選12個島礁，包含東沙島、渚碧礁、永興島、石島、南威島、趙述島、美濟島、華陽礁、南薰礁、赤瓜礁、棉花嶼、南小島、北小島和晉卿島－藍洞，呈現島礁與眾不同之美。

中央大學太遙中心接受內政部委託，利用衛星影像進行島礁之空間資訊，建置及監測等相關研究，包括島礁地物判釋及監測、以衛星立體像對建置三維地形模型、以及利用影像匹配及光譜反演等方法，推估近岸水深等研究，研究成果可協助掌握東海與南海島礁之精確國土資訊，充實海域之基礎調查資料。

太遙中心自1995年起，每年均選定特定的主題配合衛星影像，策畫製作衛星影像月曆，今年「島礁」月曆使用商用光學遙測衛星影像，地面解析度已達31公分，島礁雖位處無控制點的偏遠海域，藉全球衛星定位系統、高精度慣性量測系統與恆星追蹤儀，以及配合全球定位檢校站，影像的定位精度已可測繪精密地圖。

太遙中心表示，從衛星影像上看到的這些島礁，大部分仍保有最原始的風貌，，有的島礁卻正在大肆的擴張與興建。原本遼闊平靜的海面，因為爭奪海域權利與天然資源，早已暗潮洶湧，如何實現和平共享的大同世界，考驗著人類的智慧與良知。

(旺報)