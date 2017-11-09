旺旺太陽星兩岸巡講啟動 台灣醒吾科大拔頭籌 加碼加力推創業

2017年11月09日 17:33 中時電子報 綜合報導

上週五(11月3日)才在上海舉辦的《旺旺太陽星雙創計劃》發布會，今（8日）即湧現熱烈迴響，兩岸大學巡展說明會首站在新北市林口區的醒吾科技大學舉行，副校長陳義文當場釋出三大利多：獲得入圍學生可抵學分；校方將給予”研究工資”；最後優勝者還可額外獲得校方再加碼的創投基金，鼓勵全校師生把握這個零風險、大利多的在校創業好機會。

上午醒吾科大演講廳湧入三百位學生，大夥都是衝著”好消息”而來。北京旺旺中時文化總經理林淑黛表示，她能夠兼任《旺旺太陽星雙創計劃》執行長感到非常開心，因為這個角色就好像聖誕老人，與其說是來推廣建教合作，還不如說是”報佳音”，對兩岸學生來說，這是千載難逢的好機會。更高興的是此一計劃才剛在上海啟動，就獲得「鄉親」醒吾科大的熱情迴響，所以一定要把這第一手的大利多消息清楚的告訴台灣青年學子。

醒吾科大。

林淑黛表示，旺旺太陽星雙創計劃指的是「創新與創業」，鼓勵同學將「好創意變成好生意」，並透過「互聯網+文創+食品」的模式，提供旺旺食品7條主力生產線（飲料、米果、牛奶糖、軟糖、米麵、燕麥粥、酒類）作為落實學生絕佳創意的後盾，更提供21堂創意課，以及上億的資金，進一步培養全球華人青年成為優秀的「文化創客」，全程實境操演，絕非一般紙上談兵的競賽。參與到最後，你就是老闆，而且是學校的合夥人，也是旺旺集團的合作夥伴。

醒吾科技大學 陳義文副校長。(旺旺中時文化傳媒北京公司提供)

醒吾科大副校長陳義文表示，醒吾是最適合參與太陽星雙創計劃的學校，因為本校對於美食餐旅、流行時尚、商品設計都相當重視，學生也經常在各項競賽中拿到優異成績，對於學生未來創業或就業的輔導也格外用心。以校方自創品牌的「米亞咖啡」、「醒吾米亞菓子工坊」為例，從烘焙咖啡豆到煮出並銷售出一杯熱騰騰的咖啡，都是學生手作完成。此外，除了包裝精美的的鳳梨酥禮盒，還有協助農民解决生產過剩問題，而推出的祕製「厚味香蕉戚風蛋糕」，口碑不錯，濃郁蕉香很有特色，不輸百貨專櫃糕點。

醒吾科技大學學生作品。

旺旺太陽星雙創計畫執行長林淑黛(左)贈送感謝狀。(旺旺中時文化傳媒北京公司提供)

為鼓勵學生拿下太陽星雙創的好成績，陳義文表示，只要進入競賽第二階段，也就是入圍者，除了主辦單位給予的獎勵之外，校方還會酌情加碼發給獎助金，為最後一哩路全力衝刺，建議學生停止打工雜務，這段期間的工資損失，由校方買單分擔，以「研究工資」方式補貼給學生。太陽星雙創執行長林淑黛表示，醒吾科大這拼場的氣場與氣勢令人感動。醒吾科大商業設計系主任胡毓賢表示，目前該系已有三組學生準備組聚隊報名，展現「旺旺太陽星，醒吾來了」的強烈決心。

(中時電子報)