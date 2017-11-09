民進黨客家便當比賽 黨「重大」宣佈：便當預算每人增加20元

民進黨客家便當比賽。(圖/曾薏蘋攝)

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民進黨客家便當比賽，得獎者合影。(圖/曾薏蘋攝)
民進黨客家便當比賽，試吃評分。(圖/曾薏蘋攝)
民進黨客家便當比賽，優勝者出爐。(圖/曾薏蘋攝)
民進黨客家便當比賽。(圖/曾薏蘋攝)
民進黨客家便當比賽，菜色多彩。(圖/曾薏蘋攝)
民進黨客家便當比賽，菜色多彩又美味。(圖/曾薏蘋攝)
民進黨客家便當比賽，菜色具創意。(圖/曾薏蘋攝)

民進黨客家部今在圓山飯店舉行「尋味─木盒裡的客家鄉味」客家便當表演賽暨發表會，選出「DPP客家便當」，洪耀福當場做出「重大」宣佈，將民進黨部訂便當預算，從一個80元，提高到100元。

原本這場客家便當比賽，是四個月前身兼黨主席的蔡英文總統「欽點」舉辦，民進黨秘書長洪耀福更表示有「重大」宣佈，他說，民進黨以後的便當預算，一個人80元，提高到每人100 元。

此外，日前民進黨中央更對外宣布，這場總統「欽點」的客家便當菜，總統會親自出席，不過前一天卻表示，總統沒有要出席。外界認為，今天有「一例一休」抗爭而取消。

今天參賽的五星級飯店主廚彭俊傑表示，他是用西方料理的思維，擦撞傳統的客家食材，所以他帶領的團隊端出客家小炒義大利麵、松坂豬佐義大利陳年油醋汁、哈克菜脯乳酪歐姆蛋、苦瓜腐乳奶油燒與客家婆菜佐金桔檸檬。國際主廚陳麒文表示，他是用簡約、精準的手法來結合台菜與客家，因此他帶領的團隊端出客家懷石拌飯、客家紅糟唐楊雞、香炒菜脯蛋皮魚捲、客家柿餅菜包粿與塔香茄盅。

最後評選，由彭俊傑主廚率領的團對，獲得出「票選最佳客家便當」、陳麒文主廚則獲選「DPP客家便當」。洪耀福說，這真的很難選，若是像他們這樣的「政客」，就「通通有獎」，誰也不得罪，但是便當賽比須選出最好的。

不過成績揭曉時，還是「通通有獎」。

(中時)

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