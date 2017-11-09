台肺炎死亡率為美6倍 長者疫苗接種率卻不到2成

2017年11月09日 17:55 中時 魏怡嘉

台灣肺炎死亡率逐年攀升，10年成2倍，已在2016年成為國人十大死因的第三名；根據統計，國人的肺炎死亡率為美國的6.4倍，而在肺炎的死亡患者當中，高達9成為65歲以上年長者，但僅不到2成的年長者曾施打過肺炎鏈球菌疫苗，遠低於鄰近日韓以及其他歐美先進國家，成為隱憂。

一名50歲患者有氣喘又有抽菸習慣，時常咳嗽，有次連咳兩周也不以為意，一拖再拖直到咳出血才掛急診，經診斷為肺炎。不料3天後便因嚴重呼吸衰竭轉進加護病房急救，插管治療3個月後，仍不幸因敗血症、多重器官衰竭病逝。

李慶雲文教基金會執行長暨台大小兒部主任黃立民表示肺炎死亡率高居不下的原因主要為人口結構老化及肺炎鏈球菌疫苗施打率過低。今年台灣65歲以上長者人口數首度超過14歲以下幼年人口，長者隨著年紀增加，免疫力下降，且多伴隨慢性疾病，肺炎感染風險也容易提升。

北榮胸腔重症主治醫師蘇一峰表示，臨床上肺炎治療並不容易，因為肺炎致病原複雜，致病原因大多難以在第一時間對症下藥，且抗生素到肺泡內的濃度也較在血液內低，因此會降低治療效率，另外，因為肺部是我們最重要的呼吸器官，一旦受到感染就容易會引起呼吸衰竭威脅生命。

北榮副院長黃信彰黃信進一步指出，肺炎死亡患者中有9成為65歲以上長者，這是由於長者在感染肺炎後不見得會發燒、咳嗽，可能只是出現嗜睡或食慾不振等不典型症狀，容易延後就醫所導致。但台灣65歲以上長者肺炎鏈球菌接種率卻不到2成，相較亞洲鄰近國家均將長者肺炎鏈球菌疫苗施打納入公費，台灣肺炎預防應更受重視

前衛福部長林奏延表示，雖然台灣自2015年全面開放2個月以上幼兒公費接種肺炎鏈球菌結合型疫苗，兒童侵襲性肺炎鏈球菌感染症的案例已大幅降低，但成人的案例數卻沒有明顯下降，肺炎更登上第三大國人死因，代表在成人肺炎鏈球菌預防保健的推動上仍有待努力。

(中時)