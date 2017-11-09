台肺炎死亡率為美6倍 長者疫苗接種率卻不到2成

友善列印
中時

台灣肺炎死亡率逐年攀升，10年成2倍，已在2016年成為國人十大死因的第三名；根據統計，國人的肺炎死亡率為美國的6.4倍，而在肺炎的死亡患者當中，高達9成為65歲以上年長者，但僅不到2成的年長者曾施打過肺炎鏈球菌疫苗，遠低於鄰近日韓以及其他歐美先進國家，成為隱憂。

一名50歲患者有氣喘又有抽菸習慣，時常咳嗽，有次連咳兩周也不以為意，一拖再拖直到咳出血才掛急診，經診斷為肺炎。不料3天後便因嚴重呼吸衰竭轉進加護病房急救，插管治療3個月後，仍不幸因敗血症、多重器官衰竭病逝。

李慶雲文教基金會執行長暨台大小兒部主任黃立民表示肺炎死亡率高居不下的原因主要為人口結構老化及肺炎鏈球菌疫苗施打率過低。今年台灣65歲以上長者人口數首度超過14歲以下幼年人口，長者隨著年紀增加，免疫力下降，且多伴隨慢性疾病，肺炎感染風險也容易提升。

北榮胸腔重症主治醫師蘇一峰表示，臨床上肺炎治療並不容易，因為肺炎致病原複雜，致病原因大多難以在第一時間對症下藥，且抗生素到肺泡內的濃度也較在血液內低，因此會降低治療效率，另外，因為肺部是我們最重要的呼吸器官，一旦受到感染就容易會引起呼吸衰竭威脅生命。

北榮副院長黃信彰黃信進一步指出，肺炎死亡患者中有9成為65歲以上長者，這是由於長者在感染肺炎後不見得會發燒、咳嗽，可能只是出現嗜睡或食慾不振等不典型症狀，容易延後就醫所導致。但台灣65歲以上長者肺炎鏈球菌接種率卻不到2成，相較亞洲鄰近國家均將長者肺炎鏈球菌疫苗施打納入公費，台灣肺炎預防應更受重視

前衛福部長林奏延表示，雖然台灣自2015年全面開放2個月以上幼兒公費接種肺炎鏈球菌結合型疫苗，兒童侵襲性肺炎鏈球菌感染症的案例已大幅降低，但成人的案例數卻沒有明顯下降，肺炎更登上第三大國人死因，代表在成人肺炎鏈球菌預防保健的推動上仍有待努力。

(中時)

旺旺太陽星兩岸巡講啟動 台灣醒… 台中的好 米其林不能不知道

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。