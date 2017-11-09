遭通緝難民檔案照帥到沒天理 師奶驚為天人

2017年11月09日 17:49 中時 蔡鵑如

2014年，前科累累的米克斯因這張警方發布的落網囚犯照一炮而紅，他出獄後已成模特兒。(摘自加州史塔克頓市警方臉書)

英國蘇格蘭警方發布公告，通緝6日晚間從移民收容中心落跑的阿爾巴尼亞難民伊梅里歐（Guxim Imerio），並轉貼官方臉書。這原本只是例行流程，沒想到伊梅里歐憂鬱小生般的俊俏面容，讓一大票師奶驚為天人，紛紛留言表達愛慕之情，歪樓之舉令警方哭笑不得。

警方的通緝文描述，25歲的伊梅里歐身高約168公分，英語不太輪轉，留著黑短髮，「面容潔淨」「鵝蛋臉，五官深邃立體」，配上如電影明星的英挺黑白檔案照，警方還沒抓到人，已為他招來大批女粉絲。多位女子留言「帥到沒天理」「我的天菜」「來姐姐這裡，包你熱火焚身」「我自願幫忙找他」，還有人提醒在那一帶旅遊的閨密「幫我留意他的下落，好讓他留在我身邊」。

伊梅里歐不是第一位因警局檔案照太帥而引發女性瘋狂的例子。2014年，美國加州警局臉書公布剛落網罪犯的大頭照，其中前科累累、扛了槍擊和搶案的米克斯酷帥有型，彷彿時尚模特兒，一雙湛藍眼珠迷倒眾師奶，米克斯也一砲而紅，馬上有經紀公司找上門。他出獄後果真躋身時尚圈，並拋棄糟糠妻與英國豪門千金高調談戀愛，成為八卦媒體焦點。

(中時)