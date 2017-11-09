巴基斯坦匿蹤戰機計畫 大陸軍評極肯定

2017年11月09日 17:54 中時電子報 江飛宇

巴基斯坦空軍有2種戰機，一種是購自美國的F-16系列，另一種是與大陸合製的JF-17「梟龍」。巴基斯坦有意以JF-17為基礎研發匿蹤型，稱為JF-17Block3，也稱為「梟龍3」。大陸軍事評論認為梟龍3的設計風格相當務實，相比於大陸的殲31遲遲未有出口成績相比，梟龍3成功機會較大。

中國大陸目前正在研製2種第5代匿蹤戰機，分別是大型的殲20，與中型、專營國際外銷的殲31，共軍對殲20的關注較大，目前已進入少數量產的階段；至於殲31，雖然定位成「廉價5代機」，儘管對殲31有興趣的國家不在少數，但是卻沒有到實質性談判的階段。軍評認為，從巴基斯坦曝光的梟龍3戰機來看，殲31滯銷的原因就明朗起來：定位過高。

細分國際軍機市場，中國大陸出品的戰機顯然無法進入西歐高端市場，至於貧窮的國家又完全買不起，因此有能力採購匿蹤戰機的客層，還必須具有一定的經濟實力，也就剩下中東、南亞與東南亞國家，然而這些地區的國家面對的作戰環境與假想敵，都與匿蹤戰機最初設想的完全不同。以巴基斯坦為例，他們的主要對手是印度，而印度空軍在地面雷達探測、戰機引導與綜合防空等能力都稱不上高明，別說難偵測的匿蹤戰機，就連體積較小的傳統戰機都不能保證在第一時間進行鎖定、攻擊。在這種環境中，高端的匿蹤設計就顯得有些多餘沒有必要。

現在的巴基斯坦JF-17戰機，是單發動機、單垂尾的設計。(圖/巴基斯坦空軍)

而巴基斯坦的梟龍3戰機在匿蹤設計就相對務實，雖然梟龍3整體採用類似殲31的機體設計，包括發動機噴口邊緣采用了鋸齒狀邊緣，換裝類似殲31的外傾雙垂尾等，但與殲31不同的是，梟龍3採用單發動機安排，並且重視傳統的翼下掛載，這些都與美國F-35的想法是一致的。

殲31最大的致命傷是航程，因為2具RD93的耗油量太大，這與俄國MiG-29所面臨的問題一樣，在戰機分類與應用方面均很尷尬，而梟龍3僅用1台RD93，雖然可視作單發的殲31，但需要注意的是，單發的好處耗油較低，可能與老梟龍接近，而且未來巴基斯坦也會改用大陸的全面升級的渦扇13(WS13)，據大陸軍評的說法，渦扇13的推力可以和「中型發動機之王」的美製F414相提並論。

總之，軍評認為梟龍3可能不只是輕型戰鬥機，能夠向F16的中型多用途戰機靠攏，結合的恰到好處的新技術應用，使梟龍3比殲31更有機會開拓廉價匿蹤戰機的銷售市場。

(中時電子報)