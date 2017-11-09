臉書鼓勵澳洲用戶提交裸照 以免分手後遭伴侶PO上網報復

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有些情侶或夫妻分手後，其中一方會把2人交往期間拍攝的裸露或情趣照片放上網路報復對方。為遏止這種「色情報復」（revenge porn）歪風，社交網站臉書（Facebook）與澳洲政府合作，鼓勵用戶把自己拍攝的裸露照片或影片主動傳送至臉書，讓網站協助辨識，以保護用戶，避免成為「色情報復」的受害者。

澳洲網路安全委員會調查發現，當地平均每5位18至45歲女性中，就有一人是「色情報復」的受害者，其中53％的個案在臉書發生。臉書全球保安系統總監戴維斯（Antigone Davis）解釋，本次在澳洲推行的試驗計劃，實際操作方式是基於「相片配對技術」。

根據該項計劃，任何曾在網路上與他人分享裸露及色情照片的成年用戶，若擔心有人未經授權發布照片，可主動向澳洲網絡安全委員會通報這些照片。用戶把自己的照片透過Facebook Messenger傳送至自己的帳戶，臉書系統就會為每張照片進行編碼。

日後用戶若懷疑有人擅自將相關照片公開，臉書系統就會依照用戶要求，按照配對結果，避免照片流出。這種配對技術早已用於禁止兒童淫褻內容以及反極端暴力內容的過濾系統。

臉書發言人表示，預計英國、加拿大和美國也會跟進參與這項計劃。澳洲網路安全委員會主席格蘭特稱，若計畫試行效果理想，政府將進一步把類似計劃擴大至其他社交平台。

(中時)

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