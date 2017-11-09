台中的好 米其林不能不知道

2017年11月09日 18:04 中時 陳世宗

米其林明年將與台北市一同推出米其林紅本！市議員江肇國9日質詢說，台中市有許多潛力名廚與美食名攤絕對具有星級實力；2011年發行的米其林綠本中的三星、二星地區景點，台中僅國美館、科博館、無為草堂入選二星景點；希望下次評核台中市能全力爭取。

觀光旅遊局長陳盛山指出，米其林出版紅色指南的評量指標，是一個城市是否具備「國際化程度」，且有夠多的美食餐廳，足以支撐一本指南的發行。

江肇國表示，台中有許多名廚擁有入選米其林評核實力，如樂沐主廚陳嵐舒，鹽之華的黎俞君，前香格里拉飯店的二星主廚葉志光，也剛到台中開設富采軒私房粵菜；世界廚神陳偉強指導的有与玥樓、炎香樓，還有近兩年火紅的英雄餐廳都有實力挑戰米其林。

江肇國指出，米其林在2011年已發行台灣綠本指南，當時三星景點全台38處，台中完全沒有景點入選；二星景點全台有142個景點，台中只有國美館、科博館、無為草堂三個景點入選。台中的彩虹眷村、高美溼地及台中國家歌劇院、、台中州廳等，都有入選米其林綠本實力。

江肇國要求觀旅局要端出觀光的成績，把台中的好，讓米其林知道；透過這些管道的宣傳推銷，也讓全世界都知道台中的好。

陳盛山強調，台中市美食發展潛力很高，但要達成國際化水準，是市府未來努力目標，未來要努力的部分包括城市國際化及推廣美食餐廳，三年來市府團隊都在持續努力，目前中市也有五家具星級米其林餐廳；期待未來台中市也能成為下一回米其林評鑑目標。

(中時)