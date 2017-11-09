新社花海與國際花毯整合盼創雙贏

2017年11月09日 18:28 中時 陳世宗

2017年新社花海節將於11/11-26日展開！市議員蘇慶雲、范淞育憂心今年新社花海觀光效益恐不如預期，市府應有所因應！觀光旅遊局長陳盛山說，市府於后里舉辦國際花毯節，希望提振地方觀光也為明年花博暖身；未來花博結束後，評估讓新社花海與國際花毯轉型與整合達成雙贏。

台中市議會9日舉行交通地政業務質詢！市議員范淞育、蘇慶雲、林碧秀、賴義鍠等，關心今年新社花海觀光效益。范淞育詢問市府在后里環保公園舉行國際花毯節，是否影響新社花海節觀光效益？

蘇慶雲說，新社花海原本是台中的驕傲，但這兩年因市府抽腿經費和面積大幅縮水，過去平均10朵花、現在剩不到2朵！市府用86億元辦花博，卻將新社花海「放牛吃草」；連續舉辦11屆，甚至曾創300多萬人次，創造近20億元周邊經濟效益榮景，今年卻不復見。

蘇慶雲指出，觀光是山城發展命脈，山城居民不是二等市民，1條東豐快速道路，3年過去市府還放著不蓋，雪谷纜線也不做，連新社花海也「放牛吃草」，市府真的要讓山城邊緣化嗎？市議員何文海也關心谷關至梨山通車時程。

陳盛山表示，明年花博順利閉幕後，各項相關建設包括場館、硬體設備、道路建設都將予以保留，讓城市因花博而美麗；另方面，由農委會推動的新社花海，則計畫轉型為「四季花海」，結合在地特色農業深度旅遊行程，重質不重量，提升觀光效益。

副市長林陵三強調，新社花海活動由農委會舉行，市府今年仍持續動員農業局等局處支援，協助辦理垃圾清運、灑水減塵、輪椅借用及維修、接駁車支援、交通維持計畫申辦協助、攤販管理、宣傳等工作；希望讓活動圓滿成功，促進當地觀光、農業等發展。

(中時)