圖輯》梅蘭妮亞訪中穿著小心機 與彭麗媛再拼衣Q

梅蘭妮亞和彭麗媛今天在歡迎式上站在一起。(圖/美聯社)

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中時電子報
梅蘭妮亞和彭麗媛參訪小學。(圖/美聯社)
兩人開心上台和小朋友互動。(圖/美聯社)

美國第一夫人梅蘭妮亞今天在中國展開第二天的行程，除一早偕川普現身北京人民大會堂和中國國家主席習近平見面外，接著便習近平的夫人彭麗媛參訪北京小學，這讓外界看到兩位明星級的第一夫人再次合體，各自展現不同的氣質，也可以發現梅蘭妮亞此次在服裝上有個小心機，那就是她換上了平底鞋，展現出不同以往的親和力。

身為前名模的梅蘭妮亞身高180公分，再加上她時常穿著10公分以上的高跟鞋讓她時常「高人一等」，難免讓人覺得「高不可及」。以往高跟鞋不離身的梅蘭妮亞，今天身著白色立體花長洋裝並難得配上黑色尖頭平底鞋，展現出既優雅也親和的一面。

另外，中國國家主席習近平的夫人彭麗媛，今天則是穿上茶色過攜旗袍外面配上黑色大衣展現端莊、穩重且雍容華貴的氣質。

彭麗媛穿著展盡穩重端莊氣質。(圖/美聯社)
兩人一起用為熊貓圖上色。(圖/美聯社)
梅蘭妮亞及彭麗媛一同觀看小學生傳統文化表演。(圖/美聯社)

兩人下午攜手前往北京小學參訪，除了親手下廚秀廚藝之外，梅蘭妮亞和在日本一樣遇上了小朋友的書法課，不過這次她沒再次揮毫寫字，而是和彭麗媛一起用毛筆為「中國國寶」熊貓畫像上顏色，過程中和小學生互動親密，讓人看見梅蘭妮亞從訪日、韓以來，再次成功的第一夫人外交。

(中時電子報)

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