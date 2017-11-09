台中飯店業者搶光棍節、泡湯季商機 大推住房與餐飲促銷案

台中日光溫泉度假酒店推出「泡好湯、饗暖鍋」促銷案，優惠價7折起。

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台中日光溫泉度假酒店推出「泡好湯、饗暖鍋」促銷案，優惠價7折起。

搶攻11月11日「雙11」光棍節旅宿商機，台中特色飯店聯盟旗下多家飯店業者，紛紛針對「雙11」光棍節推出住房促銷案搶客。其中，薆悅酒店即日起至11月30日推出住房每人、每晚999元優惠價，惟得攜伴入住，且限每周日至周四；1969藍天飯店每晚入住價1,969元，附贈早餐。

台中薆悅酒店業務總經理胡智鈞表示，凡是出示證件證明未婚、或是臉書狀態顯示單身者，攜伴就能入住，而且，房價還包含雙人早餐。他說，光棍節是單身者慶祝的日子，希望入住的客人能找到另一半，並且長長久久。

位於台中市中區商圈的1969藍天飯店，是網站票選日本客來台必到的10大景點之一，也推出「雙11」光棍節住房促銷案，每晚入住價格1,969元，附贈早餐。

1969藍天飯店營運長胡湘苓表示，11月正好是該飯店的周年慶，適逢雙11光棍節，希望這個活動能帶給單身者不一樣的感受。

此外，隨著天氣轉涼、正是泡湯的季節，日光溫泉度假酒店即日起推出「泡好湯、饗暖鍋」促銷案，優惠價7折起。如戶外大眾池泡湯加暖心鍋物，平日促銷價每人699元；雙人湯屋泡湯加暖心鍋物，平日促銷價2,636元。

(工商)

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