年度最後一場大型就博會 11日新營體育館舉辦

台南市勞工局年終就博會，台南市長李孟諺（中）邀求職者踴躍找工作，光棍節擺脫單身過好年。（程炳璋攝）

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中時

台南市勞工局11日將在新營體育場內的體育館舉辦年度第4場大型就博會，這次共有服務業、製造業、科技業等工作型態，共計86家廠商聯合徵才，提供6022個工作機會，其中有542個在地職缺。

台南市長李孟諺表示，台南市每年中小型徵才活動約300場，失業率已從2010年的5.15%，下降至2016年的3.8%，其中台積電將在南科園區投資興建3奈米廠，以及興建中的5奈米廠，加上原有的20奈米與16奈米廠，台南將成為半導體產業重鎮，帶動更多就業機會。

今年的年終就博會，果然以台積電公司提供最多職缺，全部6000餘個職缺中，有約4000個來自台積電的工作機會，平均月薪都在3萬以上。台南市勞工局表示，每次台積電的徵才攤位都會大排長龍。

藉著就博會在新營舉辦，李孟諺表示，台南市政府相當重視溪北地區發展，日前已將「新營鹽水-雙星拱月」計畫提報前瞻計畫，獲得入選，內容包含13個子計畫，未來4年可獲得中央政府補助3億7500萬元，用作建設溪北地區。

台南市勞工局估計當天起碼有1500人湧入會場，呼籲就職者多搭乘大眾交通工具，周末當天有求職交通接駁車，每30分鐘就有一班接駁車從新營火車站至活動會場，當天適逢1111光棍節，主辦單位希望求職者輕鬆逛就博會，找到工作，擺脫單身。

(中時)

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