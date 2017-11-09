矯枉過正？ 連校長名字都變成王ｏ進

市議員楊朝偉（右）指出，個資法使用市府太矯枉過正，連學校中廊「我們的師長」名字都隱匿中間的字。（甘嘉雯攝）

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市議員楊朝偉認為個資法使用太矯枉過正，百吉國小連學校中廊「我們的師長」名字都隱匿中間的字。（甘嘉雯攝）
校長名字都變成王Ｏ進，市議員楊朝偉認為矯枉過正，但王連進表示，他認為應該要高標準來做，因為曾經遭教育局糾正過。（甘嘉雯翻攝）

個資法無限上綱？桃園市議員楊朝偉指出，他到一間國小，赫然發現學校公布欄張貼師生照片與全名，但名字中間卻都改成Ｏ，連校長都變成「王Ｏ進」，不過同個欄位，學生得獎資訊就公布全名，質疑矯枉過正，難道「個資法應用，是否分大人小孩？」教育局長高安邦也搖頭，認為在學校應該讓孩子多認識老師的全名，才有利於師生互動。

楊朝偉出示他所拍攝的照片，指稱這是在學校的中廊公布欄，上面介紹「我們的師長」，包括校長、主任、班導師、警衛、廚工在內，每人照片下方都附上姓名，但姓名中間全部改為Ｏ，但一旁學生比賽得獎資訊，則用沒有隱匿的全名。

「個資法應用，是否分大人小孩？」楊朝偉請市長鄭文燦回答，是不要稱市長為「鄭Ｏ燦」，對於學校作法令人不解，但並非針對學校，同時希望市府各局處或所屬機關，對於個資法應用應有準則，不要無限上綱，在合法範圍內，也不該影響議員調資料權利。

校長王連進認為，學校位在觀光區，有很多旅客會進來，中廊屬於公開戶外場合，有必要進行資訊隱匿，至於學生名字沒公布是疏忽，後來也全部隱匿。

對於遭指矯枉過正，校長說，過去曾遭教育局糾正公布學生成績等，如今他要用最高標準來執行，「我要釐清個資的界限到底在哪裡？」強調質詢後，也不會改變；學生會不會叫他「王Ｏ進」？他說不會，而若不認識學校老師的名字，學生會問他。

(中時)

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