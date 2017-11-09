國立科工館20周年 前館長出書慶賀

2017年11月09日 18:28 中時 呂素麗

11月9日是國立科工館建館20周年，前館長顏鴻森出版「改變、轉變與應變─科學工藝博物館館長的718天」，9日舉辦新書發表會，自述擔任科工館館長718天的博物館治理方略，祝賀科工館生日；現任館長陳訓祥則推崇顏鴻森任內為科工館做了奠基工作。

顏鴻森為成大機械工程學系教授，曾任行政院政務委員、國立成功大學副校長、成大博物館創館館長，於2002年5月29日擔任科工館館長，2004年5月18日卸任，新書分為「基礎」、「變革」、「行政」、「後記」等4篇。

顏鴻森對科工館有深厚感情，曾將收藏多年、極其珍貴的數百具古代鎖具捐贈給科工館典藏，為國內擁有最多鎖具的收藏者。

他說，從小到大的志願從來沒有想過要當「博物館館長」，想不到因緣際會接任科工館館長，2007年更創設成大博物館；他形容718天的館長生涯有如「奇幻之旅」，每一天都是挑戰，沒有時間性而是全天候待命。

顏鴻森回憶館長任內必須想辦法找資源，他舉例曾辦風箏展，而向杜邦爭取1萬5000元美元補助；又如辦飛行器航空展獲華航贊助70萬元等值機票，剛好可以讓原本預算不夠的同仁赴歐美等國出差。

現任館長陳訓祥說，顏鴻森當館長時，他當副館長，對博物館的思維，深深受到顏館長的影響。

(中時)