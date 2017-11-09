耀眼國際年輕編舞家蔡博丞回台跳舞 國際首獎創作登場

台中國家歌劇院推出微劇場系列節目，第一場推出《蔡博丞舞作選粹–極短篇》。（陳淑芬攝）

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蔡博丞新作《Split》，舞者隨著音樂悸動的肢體語言，詮釋人格掙扎與對立。。（陳淑芬攝）

「不要跟隨模仿，要勇敢地做自己」獲得多項歐美國際舞蹈大賽肯定的台灣年輕編舞家蔡博丞，11日至12日將於台中國家歌劇院演出《蔡博丞舞作選粹–極短篇》，帶來驚艷國際舞作及新作《Split》。他鼓勵台灣年輕舞者做好功課、勇敢走出去。

台中國家歌劇院將推出台灣年輕編舞家蔡博丞的作品，9日舉辦記者會，並演出發想自暢銷小說《24個比利》的新作《Split》片段，舞者隨著音樂悸動的肢體語言，詮釋人格分裂的掙扎、與自我對立。

台中國家歌劇院藝術總監王文儀表示，蔡博丞從國際得獎無數後，再回台灣表演的年輕編舞家，希望新世代的語彙讓台灣舞蹈的肢體、語言及思想能在國際發光。

今年30歲的蔡博丞，高中畢業後即在台灣積極投遞作品爭取機會卻石沈大海，在台灣雖然默默無聞，但他積極勇敢不放棄，在20多歲就在國際舞台找到機會，還舞出自己的一片天，先後拿下德國、紐約、西班牙及瑞士等多項國際編舞、製作大獎。

他在記者會表示，年輕人最不可以做的就是「模仿」，在台灣不管是歐美風或韓風，常會一窩蜂，但這總是落後別人一步，他建議年輕人用屬於自己的方式，勇敢地呈現給全世界看，而不是迎合世界流行，世界還有很多地方等著年輕人去開發。

《蔡博丞舞作選粹–極短篇》舞作選粹，首次集結蔡博丞獲得各大國際編舞比賽獎項創作，展現台灣囝仔站上國際舞台的舞蹈語彙精華。

(中時)

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