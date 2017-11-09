台中市警局率隊新北取經性平業務

2017年11月09日 18:25 中時 葉書宏

新北市社會局長張錦麗（中）和台中市警察局人事主任林筠皓（左2）和外聘委員何振宇（右1）等人進行性平意見交換。（葉書宏翻攝）

新北市推動性別平等業務，將性平觀念融入生活，並積極宣導在淺移默化的過程影響各社區和家庭，今年3月間獲得行政院4項大獎，包含金馨獎最優等、1個創新獎以及2個故事獎，台中市政府警察局為求性平業務精進，9日特地北上取經，雙方並就性平業務推動經驗進行交流。

台中市政府警察局由性別平等工作小組委員何振宇及人事室主任林筠皓率隊，共計27人參加，新北市政府則由社會局長張錦麗率專門委員林坤宗，和社區發展與婦女福利科、人事室以及警察局等人出席交流。

張錦麗表示，「性別主流化」核心意義即在於將性別平等觀念融入在每一個業務中，首要之務在於培力婦女團體社會服務能量，進而增能弱勢婦女，並將推動結合就業、居住、托育等連鎖性婦女增能計畫，輔導受暴、單親或無業等弱勢婦女，提供就業培力、托育服務、租屋津貼補助等優惠措施，使其能自立自強，另除現有婦女權益促進機制外，更期盼能結合各局處相關活動，將其融入性平元素，以讓性別平等意識能深入新北市每一個市民心中。

新北市今年能獲得全國性平業務最高獎金馨獎，將性平業務落實在生活上，無論是深度、廣度，都值得標竿學習，還有一隻代表性平CEO的企鵝，各縣市互相來交流，共同為台灣百姓謀福立，全力推動性平業務。

社會局以「新北性平年、全府動起來」為題，簡報新北性平政策及推動機制，瞭解在推動性別的努力過程；還有救助科股長郭宏昇以「睡在回憶裡—三重女性街友的返家之路」，敘述一名女性街友阿枝嬤（化名）就像沒有性別的軀殼，長期睡在騎樓下，徘徊在家門的周邊，卻又拒絕他人的協助，最後在霸王級的寒流下，被不屈不撓的社工苦勸才返家，因此新北市率先推動女性街友的差異化服務方案，另外新北市警察局分享在性別亮點如何融入警察的業務，希望藉由互相交流，激盪出不一樣的火花，為性別業務的推動綻放璀璨光芒。

(中時)