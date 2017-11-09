台中市地政局長：土地正義是提高交易稅、非持有稅！

地政局長張治祥說，對農民等土地長期持有人面臨地價稅上漲壓力，明年公告地價將傾向不調漲。（陳世宗攝）

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中時

台中市政府地政局長張治祥在市議會中，強調該局會如實反映地價波動情形，兼具土地正義與依法納稅平衡下，明年公告地價將傾向不調漲！真正的土地正義應是提高交易稅、而非持有稅；調漲地價稅只是增加市府稅收，對無買賣交易的地主是種苛政，亦與土地正義相背離。

所謂的土地正義，至少須包含三個層次的空間意義，包括總體經濟環境下的區位空間，環境及自然空間及主觀的地方認同空間；過去在經濟成長、效率優先及威權政治體制底下，土地政策決定往往僅是侷限於第一點，土地僅被視為經濟生產要素。

「有土斯有財！」因土地隱藏巨大的財富，許多擁有政治權力的不肖人士，欲由土地中獲取暴利；土地多元論點往往是在權力的不當運作下，使得某種觀點特別受到重視，另外的觀點則是被壓抑或是排除在外，維護土地正義重點是在防止因炒作而日漸高漲的房地價。

就如市議員江肇國就振臂疾呼，認為應在土地交易稅，如土地增值稅、所得稅上等課以更高的稅率，防止財團、建商炒作，保障人民居住的權利。地價稅是持有成本，只要有土地就要課稅，但持有土地不代表炒作，尤其是長期持有而自行使用者，並未把土地投入市場不會助長地價。

近年來政府打著土地正義的旗幟大舉調漲地價稅，恐怕不是著眼土地正義，而只是增加市庫的收益！土地不該是財團炒作，也不應淪為政府對人民收錢的工具。落實土地正義還是要從稅制公平、交易透明、打擊炒作著手，才能確保人民的居住權利與正義。

(中時)

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