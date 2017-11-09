藝術家朱錦城 竹縣文化局展個展

朱錦城不斷求進求變，嘗試以不同素材創作，此幅作品即是以平面繭繪製。（莊旻靜攝）

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朱錦城早年即拓印新埔鎮現今已消失的老「外翰第」的磚瓦，此次展出當年拓印的成品，邀請大眾猜猜上面有哪些字。（莊旻靜攝）

新竹縣優秀藝術家薪傳展「綺色春秋－朱錦城個展」，即日起至11月26日在新竹縣文化局美術館展出，此次展出作品約60件，呈現朱錦城近年創作精華，包含膠彩、版畫、年畫等，十分多元。

新竹縣長邱鏡淳指出，優秀藝術家薪傳展是新竹縣指標性展覽，展現藝術家的藝術高度與貢獻。文化局長張宜真稱讚朱錦城創作數十年，仍不斷求新求變，從早年的工筆、膠彩、版畫經典，到近年的重彩、線彩新作與木刻，勇於突破自己的藝術家形象。

朱錦城為新竹縣在地人，早年住在尖石鄉八五山，不過宗族原先在新豐鄉定居，後他搬移至新埔鎮，此次展出作品中，有件是新埔已拆除的老屋「外翰第」磚瓦拓印作品，上有不少字句，朱錦城也邀請大眾猜猜看有哪些字，增加展覽的豐富性。

朱錦城早年已版畫成名，不過此次展出作品還包含大量膠彩畫、線彩畫等，其中以日本景色為主題的線彩畫色調豐富，十分吸睛，朱錦城說，這部分是近年的作品，他曾欣賞過日本名家草間彌生的創作，草間彌生使用大量圓點，因此他則思考以線條作畫，作品也呈現俐落、簡潔卻又豐富的特性。

除此之外，朱錦城善畫人物，此次也展出多幅人物畫，朱錦城說，他也喜畫走獸，不過此次未能大量展出。朱錦城儘管已屆中年，不過仍不斷求新求進，從作畫筆法到紙張素材，例如平面繭、絹布、棉布或是水粉、膠彩等。

朱錦城認為，創作要能突破個人侷限、發揮創意，不過基本的技法、功力仍不能廢，這是作畫的基礎。此次展出60件作品，包含不同風格與素材，展現朱錦城多年功力累積與精華。詳情可上新竹縣文化局官方網站、臉書「竹縣GO藝思」查詢。

(中時)

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