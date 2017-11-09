台東列車資訊烏鴉鴉 台鐵晚間修復

2017年11月09日 18:26 中時 黃力勉

台鐵台東火車站從8日晚間，引導旅客的列車資訊一片「烏鴉鴉」，讓搭車旅客到第幾月台搭車根本無所適從。台東火車站長楊舜安指出，系統突然當機讓列車資訊無法顯示，9日晚間已完成修復。

「到底要到第幾月台搭車？」9日台東火車站許多旅客都在問一樣的問題，因為顯示列車資訊的系統完全沒有資訊，讓旅客像無頭蒼蠅無法獲知搭車資訊、列車是否有誤點，趕時間的旅客衝到月台才發現跑錯，急急忙忙再到其他月台搭車，抱怨聲不斷。

為了加強旅客引導，台東火車站加派志工、站務人員，以最傳統的人力、引導牌等引導方式指引旅客上車，站方也加強廣播，不斷的更新列車資訊等，避免旅客跑錯月台。

楊舜安表示，從8日晚間電腦無預警當機開始，經過重開機根本無法進到系統中，因此只能請承包廠商從台北到台東維修。

楊舜安解釋，台鐵的列車資訊系統的資訊有鎖碼，並非一般電腦業者就能維修，台東火車站將在月中安裝新的資訊系統，舊的維修業者並未得標，一度還說要下周一才有空維修，讓他氣得跳腳。

他強調，經過協調廠商原訂晚間要搭車南下修復，不過經過徵詢業者通於透露密碼，讓工程師進到系統中，在晚間順利修復，自動廣播系統也恢復正常，旅客也能循著列車資訊系統搭車。

(中時)