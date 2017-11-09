5身障者賣力職訓 意外成知名大廠員工

高市勞工局全國首辦「身障者偏鄉職訓」，5日舉辦成果發表會，5名身障學員全數留任永齡農場。（柯宗緯攝）

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高市勞工局全國首辦「身障者偏鄉職訓」，5日舉辦成果發表會，5名身障學員全數留任永齡農場。（柯宗緯攝）
輕度智障小華（後排左）一家五口都是身障，他參加「身障者偏鄉職訓」，除擁有一技之長外，更增添自信。（柯宗緯攝）

19歲輕度智障者小華一家有5人是身障者，他高中畢業後求職四處碰壁，今年參加高市勞工局全國首創「偏鄉身障職訓計畫」，加入永齡農場「有機農場實務班」，因表現優秀與另4名學員被農場留任，間接成為鴻海董事長郭台銘的員工。

勞工局副局長陳石園指出以往職訓班需滿10人開班，但今年前進偏鄉試辦身心障礙者職訓課程，走5人的小班制，由博愛訓就中心出資、永齡農場在地訓練、方舟就服協會輔導機制，讓身障者翻轉新生命。

這群身障學員，來自低收入戶、隔代教養家庭，甚至曾為街友，歷經5個月訓練，學會育苗、植栽、除採、採果、包裝等流程，展現獨當一面態度，也越發有自信。9日成果發表會上，5名學員帶來辛苦耕種的農作物，以及化作美味佳餚，令人豎起大拇指稱讚。

其中輕度智障者小華，一家有5人肢體障礙，原本父親為家庭經濟支柱，未料今年初在工地受傷，斷了3根腳筋無力工作，全家生計仰賴阿嬤當清潔員，但僅1.8萬元；小華結訓獲留任成正職，他笑稱自己「轉大人」，能夠替家裡減輕經濟負擔。

博訓中心主任謝世炯表示，今年偏鄉身障職訓試辦成效良好，明年將持續開辦職訓班，開設如農產品二期加工、設計產品行銷包裝等課程，扶助偏鄉身障者及其家庭有站起來的力量。

(中時)

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