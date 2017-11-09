食材用不完怎辦？料理人的超強收納術大公開

2017年11月09日 18:27 中時電子報 林毅 ／編輯、 康健雜誌 ／文 ／編輯、／文

食材總是買太多、用不完？3位料理專家分享獨門收納絕招，拯救你家快被塞爆的冰箱、櫥櫃。

收納是食材保鮮的重要步驟，同時關乎飲食健康。訪問3位料理達人後發現，他們的收納方式十分相近，第一是量出為入、先進先出，思考食材採購分量及擺放位置；第二是食材買回立刻進行初步處理；第三是適當包裝，以上三者都是節省空間及保鮮不可或缺的關鍵；若能善用一些器具，食材收納和保存更有效率！

祕訣1 量出為入＋先進先出

知名泰式餐廳行政主廚、黎明科技大學餐飲管理系助理教授林志哲表示：「不要因特價而大量採購食材，不囤貨就不會浪費。可用每餐2份菜，肉、豆類各1份為衡量標準。」

如果不知道每天吃的份數，另一種方式是將購買量控制在3～4天內可以吃完的量。因為葉菜類冷藏易腐爛，林志哲建議葉菜勿買超過3天份，肉類只買2天份，水果則是3～5天的份量。

如果怕蔬菜放到壞掉，可改買根莖類，像蘿蔔、洋蔥、牛蒡、南瓜、地瓜等較能久放，「但食材都有腐壞的可能，因此切開的食材放冰箱，最慢1週內要用完。」

曾擔任知名連鎖居酒屋料理長、培德高職餐飲管理科專任教師王子蕾指出，在業界有「先進先出」的做法，就是買新食材後，重新安排擺放位置，將舊食材往外放並儘快使用，以免既有食材愈堆愈裡面，最後壞掉。

祕訣2 食材初步處理

「買帶骨肉可請肉販幫忙切割；回家後第一件事就是沖洗肉品、用餐巾紙擦乾後依照每日所需裝袋冷凍；另外可以將肉敲扁、調味後裝袋再放冰箱，隔天使用，」王子蕾說，這樣做不僅省空間，退冰不用整塊取出，冷凍保存2、3週沒問題。

烹飪美食家胡涓涓（Carol）也說，肉類如牛肉、培根買回來、放冷凍庫前要依照家人一餐吃的分量加以分切，再各自包起來，這樣就不用整塊拿出來解凍，影響未使用部位的鮮度。

許多人買的絞肉是球狀的，佔空間、也不易退冰，「可壓成餅狀再放入冰箱，省空間退冰也快，」王子蕾建議。

祕訣3 適當包裝

除了肉類用塑膠袋分裝，林志哲和王子蕾不約而同提到，剛買回來的青菜先用沾濕的廚房餐巾紙包裹，再放入塑膠袋冷藏，即可延長存放時間，菜葉較不易變黃枯萎。

胡涓涓補充，可在青菜根部適度噴點水；其他如嫩薑、九層塔或香菜直接放冰箱很快會乾黃，可泡在水中、用塑膠盒盛裝，封蓋後再冰，約可存放2週。

有人說某些水果（如蘋果）會釋放乙烯，不能與蔬菜冰在一起，否則葉菜容易發黃變爛，王子蕾表示只要個別分開包好，其實不會有影響。

食材保存最怕食物氣味互相沾染，故味道較重的食材要先用保鮮膜包好，再收入夾鏈袋或保鮮盒密封。王子蕾提醒，使用保鮮膜一定要貼緊容器，「包一、兩天可以阻絕氣味，但太久味道還是會跑出來。」【全文未完，請見《康健》偷學料理人的食材收納法】

(中時電子報)