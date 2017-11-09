機車族要小心 頭皮長期悶熱易發炎禿頭

國內機車族要注意頭皮保養，否則將會如同藝人艾偉走向植髮之路。（陳志祥攝）

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中時

國內的機車族、電子科技員工、演藝人員要小心，經常讓頭皮處於悶熱、不通風、甚至髮膠產品化學傷害的環境當中，容易造成落髮，一旦掉髮不可逆，未來需要植髮的花費不貲、不植髮而戴髮片也省不了多少錢，都是傷荷包！

一般落髮可以分為：瘢痕性落髮與非瘢痕性落髮，前者是外傷、發炎的疾病，後著是雄性禿、壓力禿與化療等情況。而主要造成落髮是毛囊發炎，長期處於高、高溼與免疫力降低時，就是提供毛囊炎很好的溫床。

植髮專家楊名權醫師表示，毛囊炎的成因是皮脂分泌旺盛，不注意自身的清潔，加上熬夜、疾病形成免疫力下降，這都是毛囊炎的高危險群。而治療時，除了藥物之外，就是植髮了。

由於科技發達，目前最「夯」的植髮是機器系統取髮與植髮同步進行，楊名權指出，如果一次要植3000株以上就要靠機器不可，人工無法負荷，機器可以一取一種速度快，不會讓毛髮壞死，成功率高。

科技帶來方便，但價格也不便宜，一般可以適合植髮的人，每植1000株是10萬元起跳，2000株就要20萬元，需要植3000株已是嚴重禿頭了；不植髮可以省錢嗎？藝人艾偉為了遮掩禿頭，戴髮片、帽子等也要花掉上百萬元。

為了美觀又有財力，植髮恢復自信外貌的可行方法之一，一口氣植了6000株的艾偉強調，他很幸運等到了機器植髮上市。不過，植髮後必須休息3至7天，讓新移植的毛髮休息才能存活，如果休息不夠接著上班或運動，植髮失敗率高。

(中時)

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