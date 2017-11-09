抗癌不倒騎士環台 屏科大贊助住宿

台灣抗癌協會「不倒騎士•騎出生命」單車環台活動，屏科大以實際行動支持，安排參加人員入住學校實習旅館、學人宿舍。（潘建志攝）

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台灣抗癌協會舉辦「不倒騎士•騎出生命」國際單車環台活動，110多名勇敢對抗病魔的不倒騎士，9日下午抵達屏東科技大學，屏科大也以實際行動支持，安排參加人員入住學校實習旅館、小木屋、學人宿舍，讓這群抗癌勇士非常感動。

這趟行程5日由台北市101大樓出發，為期10天1100公里的騎行挑戰。隊伍繞過宜蘭、花蓮、台東後抵達屏東，預計14日返回台北，平均一天騎100多公里；還有從馬來西亞、新加坡、香港等國的夥伴參與，非常國際化。

台灣抗癌協會理事長吳興傳說，只要癌友們體力允許，都會儘量讓大家騎。出發後第一天就遇到下雨，面對艱難挑戰大家都努力克服；走到蘇花公路後段因太危險，改坐車子，其他一路都很順暢。

他說，環台活動邁入第7年，從第1年13人到現在100多人。讓他感動的是，許多曾參與過活動的癌友，都會回來擔任志工，幫助未參與過的癌友圓夢；也有醫生全程陪騎，教導癌友們要靠自己的身體來治病。

罹患甲狀腺癌的羅維恆說，罹癌後很多人人生變灰色，他決定勇敢走出來參加協會活動，目前已完成4次自行車環台、登玉山及泳渡日月潭，讓人生變得愈來愈彩色。他也鼓勵其他癌友不要放棄，要用生命去影響生命。

屏科大行政副校長段兆麟接待不倒騎士時說，屏科大是全人化的學校，希望教導學生有同理心及關懷社會的心，不倒騎士精神是最好的生命教育及示範。

(中時)

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