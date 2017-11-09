竹縣中山少棒中信盃奪冠 愛棒球老闆請客

2017年11月09日 18:29 中時 莊旻靜

新竹縣中山國小今年在「中信盃全國棒球錦標賽」奪得冠軍，隊中的李主恩一口氣拿下打擊、打點獎以及長打王，古奇勳則拿到冠軍戰的MVP，教練蔡佳偉也獲最佳教練獎。自幼愛打棒球、現今在竹北市經營火鍋店的范植華為了鼓勵這群表現優異的少棒球員，9日免費招待全隊球員、教練吃火鍋，為他們喝采。

新竹縣長邱鏡淳、教育處長劉明超等人9日也赴火鍋店，為這群小球員鼓勵、打氣，勉勵他們繼續求進，邱鏡淳也頒發感謝狀給范植華及其母親、前議員上官秋燕，肯定他們回饋社會的作為。

教育處指出，中山國小棒球隊3日參加「中信盃全國棒球錦標賽」，對上屏東縣大平、台南市立人、台北市社子、金門縣金寧國小都陸續取勝，以分組第1名成績闖進8強，接續又擊敗新北市民安國小、宜蘭縣三星國小，最後決賽對上台東縣新生國小，以4比3的成績奪冠。

中山國小首次參加中信盃，即拿下七連勝的成績，另外關西國中在青少棒也奪下冠軍，新竹縣2校一口氣在中信盃獲得雙冠軍，為新竹縣爭光。中山國小校長郭碧玄表示，球員精進球技也兼顧課業，為自己爭取榮譽，學校棒球隊成軍27尼，培訓不少少棒國手，今年暑假赴日參加中日少棒交流，隊史成績不斷進步。

「煮流」涮涮鍋負責人范植華自幼愛打棒球，過去也曾在榮工球隊，父親范網訓也曾是竹東鎮大同國小球員，曾任職棒裁判，弟弟范翔傑畢業自文化體育系，也熱愛棒球，范植華的母親上官秋燕，因父子都愛棒球，多年來出錢出力，並募款支持竹東鎮中山國小和上館國小少棒隊，此次在中山國小棒球隊獲冠後，范植華也大方請客，鼓勵這群在球場上不斷精進的球員。

(中時)