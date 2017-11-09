苗縣議會首日總質詢 議員關切芋頭行情、運動員出路

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疑受市場供需不平衡的影響，苗栗縣公館和銅鑼等地區的芋頭行情大幅下跌，縣議員徐集明9日表達關切，促農政單位協助穩定價格別「芋賤傷農」；另位議員陳光軒，則建議縣府研擬參與式預算，並建構體育三級制銜接的媒合平台。

苗栗縣議會9日進行首日縣政總質詢，有劉秋通、徐集明和陳光軒3人先後質詢。

徐集明指出，中秋節後是苗栗公館芋頭的產季，不過今年芋頭平均價格比往年大跌10元以上，出現滯銷問題，他不得不向農民請命，希望縣府能幫幫芋農。

公館鄉主要作物檳榔心芋，栽種面積超過450公頃，居全台之冠，目前正值採收季，不過品質優良的芋頭，今年每公斤價格卻比往年同期掉了超過10元，讓芋農十分無奈。

公館鄉農會總幹事韓鴻恩則表示，拔起來很多是中芋和下芋，農友沒辦法自己來賣，須給食品公司或加工廠，但是目前需求沒那麼多，賣得沒那麼快，農民就非常煩腦。

縣府農業處長陳錦俊表示，透過工商界、工業策進會或是工商發展處等，請各大工廠的福利委員會做一些零售的協助，看是否能夠解決滯銷情形。

陳光軒則表示，苗栗縣議會曾連續23年對總預算分文未刪，且採包裹式審查，讓不少人詬病，建議研擬可讓全民參與預算分配的「參與式預算」。為避免苗栗成為運動員的墳場，希望建立三級制媒合平台，讓有運動專長的運動員順利銜接，也不致人才外流。

縣長徐耀昌允諾邀集各局處研商陳的建議，不過體育部分，因高中並非縣府管轄，他建議陳協助爭取執政黨奧援。

(中時)

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