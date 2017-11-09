北市府獨厚紙風車劇團？ 柯P：可公開招標

2017年11月09日 18:41 中時 陳燕珩

北市府致力反毒，邀請紙風車劇團2016年到2018年，在北市60所國中演出「拯救浮士德」反毒計畫，不過議員汪志冰發現，北市教育局量身打造「限制性招標」案，指定紙風車得標，每年支付96萬元費用，但限制性標案金額上限是10萬元，市府等同先射箭再畫靶，公開透明都是假的。

汪志冰9日在議會總質詢指出，教育局日前遵照「市長裁示」，指定紙風車劇團標得反毒計畫演出，該標案金額為96萬元，共演出24場、每場4萬元，根據政府採購法，標案未達10萬元，才可成為限制性招標，無需公告向廠商採購，市府此舉形同黑箱圖利。

她不滿說，這分採購契約明列，演出資格為邀請或委託具專業素養、特質或經公告審查優勝的文化、藝術專業人士、機構或團體表演及參與藝文活動，明明有很多劇團同樣專業，卻年年都是紙風車得標，實在說不過去。

對此，柯文哲數度表示「奇怪」，自己從未指示過，校園反毒宣導要做，他只是指示反毒，沒有指定哪個劇團；教育局長曾燦金則說，招標過程皆合法，會再去了解一下，強調該計畫把戲劇融入教學是件好事。

不過汪志冰質疑，這是公開招標的問題，現在劇團苦哈哈，也有很多團體想做公益，柯文哲希望能用活潑的方式反毒，不是只有紙風車做得到，質疑是因該劇團選舉時跟柯文哲交好，才特別受到市府青睞。對此，柯最後表示，該案可以公開招標。

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(中時)