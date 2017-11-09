教育局打造學童安全防護網確保上下學途中安全

2017年11月09日 19:55 中時 陳世宗

台中市政府教育局為確保學童上下學路途的安全，除不斷強化學童自我防範教育，更與社區、警政單位建構安全防護網，由學校與轄區派出所、周邊商店、里鄰長及家長志工等合作共同守護學童人身安全，從根本解決問題；是否應佩帶警報器等防身工具，成效尚待評估。

教育局指出，學童安全是全國共同關注的議題，如何防範學童上下學途中可能遇到危機，增強應變處置，一直是市府重視的課題；在學生本身強化自我防範教育方面，要求各校每日放學時必須進行安全教育，藉以提升犯罪預防及被害預防觀念。

教育局長彭富源說，外部合作方面，該局要求各校與轄區派出所簽訂「維護校園安全支援協定書」，通盤檢討校園周邊危險熱點，繪製校園安全地圖，並協請員警於平、假日校園周邊巡邏，學生上、放學及重要節慶時間安維勤務，必要時得請求警方設置巡邏點、巡邏箱。

彭富源表示，校方並與周邊商店簽訂「安心走廊」合作契約，即時因應學童安全突發事件；與里鄰長聯繫，結合社區居民成立「巡守隊」及「校園安心志工團」，增加人力協巡。希望建立一個安全防護網，讓孩子受到適當的保護。

教育局強調，學童是否配戴哨子、防身警報器、噴霧等防身工具！主要是學童遇到緊急事件，可能因慌亂難以第一時間有效遏止歹徒不法行為；應根本強化學生自我防範教育及緊急應變能力，搭配學校與周邊警察、社區的防護網，才能有效保護孩子上下學途中的安全。

(中時)