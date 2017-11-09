疑似久病厭世 7旬阿嬤尋短跳愛河

2017年11月09日 18:54 中時 呂素麗

郭姓阿嬤跳愛河，謝姓男子及時跳下救人，與警消一起把阿嬤救起。（呂素麗翻攝）

郭姓阿嬤跳愛河，並在鞋子裡留有疑似遺書的字條。（呂素麗翻攝 ）

高雄市73歲郭姓阿嬤9日下午跳愛河意圖輕生，剛好有1名謝姓男子在河畔測試電動車，見到阿嬤脫鞋跳河，立即跟著跳入河中救人，及時協助警消將郭姓阿嬤送醫急救；警方從郭婦留下的遺書，初步研判，郭婦疑似久病厭世，詳細原因，警方調查中。

郭婦送醫後恢復意識，但肺部積水，目前在加護病房觀察中，她的兒子獲報趕到醫院照顧母親。

三民一分局哈爾濱派出所9日下午1點18分獲報三民區客家文物館前愛河有一女子落水，警消趕到場救援。

英勇救人的謝姓男子（52歲）是光陽機車電動車測試員，他表示，看見婦人把鞋子脫下跳河，他立即跳下河裡救人，先托住婦人頭部，避免她吃到水，約10分鐘，與消防隊從河裡拖起郭姓阿嬤。

郭姓阿嬤在現場鞋子裡留有一張紙條，註明地址及電話，並寫有「等不住了，很痛苦，要走這條路…」，疑似久病厭世。

★珍惜生命，再給自己一次機會

自殺諮詢專線：0800-788995（24小時）

生命線：1995

張老師專線：1980

自殺諮詢專線：0800-788995（24小時）

生命線：1995

張老師專線：1980

★中時電子報關心您(中時電子報)

(中時)