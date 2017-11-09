台灣文創新契機！「印花樂」進軍日本東京開設門市

2017年11月09日 19:54 中時 徐力剛

純手工製作印花布料商品，充滿台灣設計元素。（圖片提供／印花樂）

印花樂X麥當勞聯名款「印花樂花漾包」，甫推出消費者好評如潮。（圖片提供／印花樂）

印花樂、陶板屋與TTF 3方合作，設計「一本手帳、一塊餐墊」商品。（圖片提供／印花樂）

台灣手作品牌「印花樂東京藏前店」11月11日正式開幕，攜手ccc集團Vidaway打造首間海外門市，融合台灣本土文創精神與日本美學理念，帶領全新藝術潮流。

印花樂東京店坐落老城區「藏前/Kuramae」，可步行到達晴空塔、淺草等景點，地理位置極佳。日本設計師以印花樂台灣店面為靈感，建構出20坪小巧室內空間，融入台灣元素設計鐵花窗與花式玻璃，具有濃厚台式風情。店內販售日本限定印花樂商品與部分台灣雜貨選品，未來將引進咖啡、手作課程等。

印花樂發源於大稻埕迪化街，最早由3個大學時就讀美術系女生創立，以「圍繞著生活的創作」為核心價值，將台灣生態、記憶轉化為全新元素，結合圖案設計與印花織品，創造特色印花風格商品。目前印花樂全台有5間直營店及40多個實體通路。

近年印花樂積極拓展異業合作，先前與麥當勞、陶板屋等品牌推出限量商品，造成搶購熱潮。印花樂X麥當勞聯名推出「印花樂花漾包」，「燦爛紅」結合大稻埕煙火與麥當勞薯條，搭配紅、黃色調充滿年輕活力;「清新綠」以保育鳥類台灣八哥、麥當勞大麥克為發想，巧妙融入漢堡圖騰設計。

印花樂、陶板屋與Teach For Taiwan財團法人為台灣而教教育基金會3方合作（簡稱TFT），設計「一本手帳、一塊餐墊」商品，把手帳當成「繪本」，配上簡短文字與印花圖騰，實用性十足;「棉帆布餐墊」以吃串聯家庭、朋友間情感。

(中時)