新F4、杉菜首度同台曝光了！《流星花園》16年後正式重啟

2017年11月09日 19:02 中時 林淑娟

柴智屏帶著新F4與杉菜公開合體亮相。（北京萌樣影視）

新F4。（北京萌樣影視）

新F4。（北京萌樣影視）

飾演杉菜的沈月。（北京萌樣影視）

新版《流星花園》9日下午於上海舉行「新生」開機發佈會，宣佈正式重啟。之前已公開的「新F4」也確認各自將主演的角色，其中王鶴棣飾演道明寺、官鴻飾演花澤類，梁靖康、吳希澤分別飾美作和西門彥。發佈會同步揭曉女主角杉菜由沈月飾演。沈月表示，因為最後才公佈她，加上F4又超級帥，網友都說「誰演杉菜肯定是拯救了銀河系的女孩」，且之前大S演的杉菜很經典，所以她的壓力特別大。

該劇監製柴智屏、導演許富翔帶著新版《流星花園》主演官鴻、王鶴棣、梁靖康、吳希澤、沈月、孫伊涵、厲嘉琪、安紫依、董馨、劉耀元等演員首度一起亮相。王鶴棣表示，道明寺看似霸道實際率真純情。官鴻說，花澤類看似憂鬱實際內心熱烈純淨。梁靖康認為，美作雖然看似玩世不恭，實際對人真誠，熱情瀟灑。吳希澤則表示，其實成熟俊雅的西門才是F4裡最純情的那一個。

沈月回想起接到經紀人電話通知被選上飾演杉菜時，「當時不知道怎樣釋放自己的心態，就穿著睡衣在樓下跑了兩圈，然後回來給爸媽和朋友打電話」。她說，杉菜的「雜草」精神代表著當下奮鬥著的年輕人心聲，很多女孩都會在杉菜身上看到自己的影子，「我覺得杉菜就是20歲時候平凡又不普通的女孩子」。

現場還曝光了5位主角在2001年的童年照。王鶴棣回憶，2001年《流星花園》播出時，自己才3歲，後來補看才明白當年媽媽為什麼追《流星花園》連晚餐都不煮了。來自台北的官鴻說，電視劇播出時自己還在上幼稚園，小時候他也和朋友組過「F4」。梁靖康回憶2001年第一次看到《流星花園》還是粵語版的，一家人每天晚上圍坐在電視機前樂不可支，從中學到大學，他發現只要一說起《流星花園》，女同學們就特別激動。吳希澤表示，2001年自己還在讀幼稚園升小學的階段，後來補看電視劇才明白為什麼朋友會偷偷拿他的履歷去報名參加新《流星花園》的演員選拔。

偶像劇教母柴智屏2001年打造的電視劇《流星花園》迅速紅遍整個亞洲，除了以6.99的收視率刷新台灣電視劇收視紀錄。更是幾代觀眾的共同記憶，並在亞洲各國引發轟動效應，也一度帶動美國電視業的《流星花園》熱潮 。16年後，柴智屏著手重啟經典IP，她表示 F4代表的一直都是最真誠的善良、最真摯的友誼以及最真心的愛情，很感謝觀眾16年來對《流星花園》不捨情深、念念不忘。不過，2001版的《流星花園》拍攝時，日本作家神尾葉子的漫畫原作《花樣男子》並沒有畫完，所以柴智屏一直有個心願，希望可以把原作完整搬上螢幕。柴智屏還表示，經典不應該被時代所封存，要順應時代不斷推陳出新才能屹立不倒。

新版《流星花園》在內容和製作上都將全面升級。柴智屏在發佈會現場表示新版《流星花園》會加入時下的青春元素，內容將會更符合當下青春、活力、正面及勵志的主流價值觀，展現積極向上的青春面貌。而在製作上，更不惜成本，採用電影主創製作班底來拍攝電視劇。

(中時)