覆蓋率6％的工會 能成7休1鬆綁最後防火牆？

2017年11月09日 19:16 工商 張語羚

行政院長賴清德今（9）日拍板《勞基法》修正草案，4關卡鬆綁7休1備受矚目，工會或勞資會議是個別企業能否挪移例假日的最後「防火牆」，影響勞工上班時數是否從7休1合法變更為14休2的關鍵，不過台灣企業工會覆蓋率僅6％，就算真能如賴揆所說，「彈性」的勞動體制成為全台97％約400萬家中小企業，發展台灣經濟及躍升世界隱形冠軍的基礎，但恐怕也犧牲了勞工權益。

為落實總統蔡英文「保障勞工權益、給予企業彈性」的指示，賴清德堅定推動鬆綁7休1，並於今記者會上強調，給予企業經營和勞工安排的條件，讓勞資雙方有機會合作「拼經濟」；打造彈性又安全的體制；他擔任台南市長時，深刻體認到台灣中小企業靠的是彈性的勞動體制，且「彈性不是只有資方要求，勞工也要求彈性。」

《勞基法》修正草案7休1秉持著「鬆綁」的大原則，需經過目的事業主管機關及勞動部雙重政府關卡同意，個別行業有意鬆綁7休1時，須向政府提出申請，不過全國行業別數百種，審議方法、行政程序耗費時間等，最終恐將導致「越綁越緊」的現象。

而我國工會覆蓋率僅6％，力道也普遍不足，退而求其次透過勞資會議協商，勞方是否有條件與資方談判打上問號，而全台97％中小企業，員工人數低於30人不在少數，鬆綁7休1不必向地方政府報備，等同於少了一道政府監督關卡。

蔡政府透過工會或勞資會議為7休1鬆綁把關，確實跟進國際趨勢，但正如政委林萬億今於記者會所說，企業排班困難或員工加班時數過長，一部分原因來自人力不足，「我們不會只是希望勞工加班來填補企業人力不足，我們希望企業盡快在短時間內補足他們應該有的勞動力，讓雙方達到真的彈性又安全。」

(工商)