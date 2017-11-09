中職防賭有漏洞 球團不甩防賭會議

2017年11月09日 19:05 中時 陳志祥

中職因中信兄弟球員的「冰風暴」事件，演變成全聯盟一致「對外指責」，談到影射到打假球更是跳腳，上至聯盟、下至球員都在標榜「跨部會防賭機制」的功能、甚至透過這個機制還其清白，諷刺的是有球團根本不「甩」防賭機制！

中信兄弟球員「狗屁倒灶」之事已有一發不可收拾的局勢，球員、經紀公司與聯盟不約而同呼籲，外界不要再以「疑似」、「外傳」方式影響視聽，造成不必要之傷害；不過，根據歷史經驗，等到事件可以講清楚、講明白，早已列在法官或檢察官的判決或起訴書內，為時已晚。

中職聯盟強調，近年來已與相關單位建立直接聯繫管道，並保持密切溝通。球員工會表示，2009年中職假球案後，總統府召開棒球國是會議，指示行政院召集體育署、檢調單位、中職聯盟、球團及球員工會等跨部會組織，建構「落實棒球運動防賭機制平臺」。

透過「防治職棒賭博全國跨轄區專案小組」及「責任轄區棒球簽賭防治專責小組」，杜絕假球事件重演；只是這個每季都會召開的「職棒防賭會議」已經不被重視，因為中職有某球團缺席好幾次了，球團不想來是覺沒必要或沒有作用不得而知。

中職聯盟每年進行法治教育，邀請檢警單位與球團、球員正面溝通，強化法治觀念，而且強調聯盟已有防賭機制，可是連最基本、可以交換情報的「防賭會議」都不甩了，令人難以理解，若說球團防賭機制鬆弛一點都奇怪。

(中時)