搜救犬神演練 雨中狂奔救議員

搜救犬「祥和」雨中逛奔，順利找到躲在黑桶中的縣議員許進榮。（莊哲權攝）

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靠著敏銳的嗅覺，訓練有素的搜救犬「山大」，對著藏人的黑桶狂吠。（莊哲權攝）
搜救犬演練成功，縣議員給予讚許。（莊哲權攝）

「汪、汪、汪，（我找到了）」，台東縣議會9日進行消防局搜救犬救災演練，黑色拉不拉多太「山大」未受狗罐頭誘惑，很快地中找到躲在黑桶裡義消領犬員，而「祥和」在演練時下起大雨，只見牠雨中四處狂奔，最後解救「受困」的縣議員許進榮，預算也順利過關。

身兼義消大隊長的許進榮，9日要求消防局到縣議會進行搜救犬實地演練，也讓民眾對牠們的搜救能力更有信心；黑色的山大率先出任務，4個黑木桶分別裝有狗罐頭及受困的義消，一旁還有工作人員掃地干擾，大山順利通過食物的誘惑，對著躲有義消的桶子狂吠，好像在告訴領犬員「我找到了」。

接著許進榮也躲進黑桶裡，這時剛好下起大雨，祥和在雨中來回聞嗅、奔跑，還一度在路邊石頭上「尿尿」，宣示領域，最後也成功「救出」許進榮，一旁的縣議員們鼓掌叫好。

消防局長管建興表示，台東縣搜救犬小隊在去年2月成軍，目前共有3位領犬員、3隻拉布拉多搜救犬，這3隻搜救犬來自台中后里緝毒犬，目前都為4歲，曾協助高雄氣爆及台南0206地震救災工作。今年更招募10位義消領犬員，陸續取得國際搜救犬組織認證。

領犬員柯宏儒表示，搜救犬必須通過服從、搜索等科目考驗，台東遇到較大地震災害機會較少，但養兵千日，用兵一時，平日仍必須儲備更多戰力，以未來也適合用於山難搜救。

(中時)

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