7休1鬆綁怎麼做 勞動部下周找部會與地方開會

2017年11月09日 19:36 中時 洪安怡

行政院拍板的《勞基法》修正草案引來勞方反彈。勞動部長林美珠今（9）日回應，《勞基法》從1984年施行至今，本就有不合時宜之處，一定會愈改愈好，也樂見勞團表達意見，「聲音叫得愈大不是壞事」；下周將邀集中央部會、地方首長召開會議，討論之後7休1放寬的審查機制。

本次《勞基法》草案重點，包括休息日出勤工資工時「做1給4」改核實計算；特休假未休畢原應結算成工資，改為可遞延至次年；延長工時本為46小時，經經工會或勞資會議同意，可以每3個月為一期來計算，每月最高54小時，一期總工時138小時；輪班間隔時間，經同意同樣可從11小時降低至8小時。

在關鍵的7休1鬆綁部分，原勞動部版本要求雇主經工會或勞資會議同意後，才能讓勞工挪移例假，連續上班12天，行政院拍板增加但書，須經中央目的事業主管機關同意及中央主管機關指定。但申請資格與流程該如何進行，是否需透過聯合性組織、亦或公會申請？勞動部下周將邀請中央目的事業主管機關共同商討。

林美珠說，就像30多年前的衣服，現在穿一定不合適，《勞基法》也需要不斷修改，才能愈改愈好，「沒有人要走回頭路」，每次修法都會有不同的聲音，聲音叫得愈大不是壞事，也能讓各界知道勞工缺什麼、想要什麼，希望對勞工的保障能逐步達成，「抗爭是正常的，勞工朋友這時候不出來講話，我才覺得奇怪」。

至於有學者擔憂，此次修法增加延長工時，恐導致勞工連續4個月加班達54小時，林美珠坦承這的確是資方的彈性，但也是非常極端的例外情形，呼籲資方愛惜員工，而非濫用彈性。

去年一例一休上路後，勞動部進行宣導、輔導等階段，給予緩衝，此次是否比照辦理？林美珠指出，會再進行討論，也尊重立委通過法案的職權。

勞動部勞動關係司長王厚偉補充說明，經勞檢查出，近3年全台有近7百多家沒有進行勞資會議，將陸續追查是否改善；未來也會透過勞保投保事業單位，比對勞資會議家數是否吻合；也要強化勞檢員檢查技巧，調閱勞資會議的紀錄等，確保勞資會議並無造假。

而林美珠今日也首度親口證實自己罹患乳癌，她指出，已經向院長、總統進行報告，總統指示「量力為之」，接下來她會持續接受治療，但絕對不會影響政務推動，「此時此刻要力拼修法，希望這個會期能完成」。

(中時)