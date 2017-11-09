習近平與川普會見媒體：達成多項重要共識

2017年11月09日 19:05 中時電子報 盧伯華

中國國家主席習近平9日在北京人民大會堂與到訪的美國總統川普舉行會談後，兩人一起會見了媒體記者。雙方就多項重要議題如中美關係、雙邊貿易、北韓核武等達成了共識，未來將在經貿、軍事、文化、執法、網路安全等多方面繼續合作，共同促進地區和世界和平、穩定、繁榮。

據新華社報導，習近平在會見媒體時首先指出，兩天來同川普總統就中美關係和共同關心的重大國際和地區問題深入交換了意見，就今後一個時期兩國關係發展達成了一系列新的重要共識。

習近平說，中美兩國的發展相輔相成、並行不悖，中美各自的成功符合雙方共同利益。面對複雜多變的國際形勢，中美兩個大國在維護世界和平穩定、促進全球發展繁榮方面擁有共同利益更多了，肩負責任更大了，合作空間更廣了。一個健康穩定發展的中美關係不僅符合兩國人民根本利益，也是國際社會的共同期待。對中美兩國來說，合作是唯一的正確選擇，共贏才能通向更好的未來。我和川普總統同意繼續通過多種方式保持密切聯繫，及時就共同關心的重大問題交換意見。雙方同意充分用好中美外交安全、全面經濟、社會和人文、執法及網絡安全4個高級別對話機制，共同努力推動對話機制取得更多成果。雙方同意加強兩軍各層級交往和對話，加強執法及網絡安全領域合作。

報導說，在談到中美經貿合作時，習近平指出，兩國元首認為，中美作為世界前兩大經濟體和全球經濟增長引領者，應該擴大貿易和投資合作，加強宏觀經濟政策協調，推動兩國經貿關係健康穩定、動態平衡向前發展。有必要制定並啟動下一步中美經濟合作計劃，積極拓展兩國在能源、基礎設施建設、「一帶一路」建設等領域的務實合作。訪問期間雙方簽署的商業合同和雙向投資協議充分展示了兩國在經貿領域的廣闊合作空間，將給兩國人民帶來巨大實惠。

關於朝鮮半島核問題，習近平指出，中美雙方重申堅定致力於實現半島無核化，維護國際核不擴散體系。雙方將致力於通過對話談判解決半島核問題，並願同有關各方共同探討實現半島和東北亞長治久安的途徑。

習近平強調，中美的共同利益遠大於分歧，應該尊重彼此的主權和領土完整，尊重彼此對發展道路的選擇和彼此的差異性。只要始終採取建設性的態度，雙方就能求同存異、聚同化異、推進合作。中美都是亞太地區具有重要影響的國家。太平洋足夠大，容得下中美兩國。雙方應該在亞太事務中加強溝通和合作，培育共同的朋友圈，形成建設性互動的局面，共同維護和促進地區的和平與繁榮。

習近平指出，我和川普總統都認為，兩國人民的友誼是中美關係長期穩定發展的根基，同意擴大人文交流。

習近平強調，川普總統對中國的國事訪問是一次成功的歷史性訪問，此次兩國元首會晤為今後一個時期中美關係的發展明確了方向、規劃了藍圖。中方願同美方一道，按照雙方達成的共識，推動中美關係取得更大進展，更好造福兩國人民和各國人民。

川普則表示，感謝習近平主席熱情接待我此次訪問中國，令人印象深刻，難以忘懷。中國有著悠久的歷史和欣欣向榮的文化。中國人民為自己取得的偉大成就感到自豪和驕傲，我願再次祝賀中共十九大成功舉行。

川普說，美中兩國現在比任何時候都有更好的機遇加強雙邊關係，改善兩國人民的生活，增進雙邊合作。我們共同承諾致力於朝鮮半島無核化。雙方致力於制止恐怖主義活動。美方願同中方發展公平、互惠、強勁的經貿關係。我們兩國肩負著共同促進地區和世界和平、穩定、繁榮的重要責任。

(中時電子報)